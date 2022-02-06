حضري فطائر العجوة الشهية في المنزل بمكونات بسيطة

تعتبر فطائر العجوة ، من أشهي وألذ أنواع المخبوزات التي يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة، فهي تتميز بمذاق للذيذ ورائع ومختلف عن باقي المعجنات، وتتميز أيضاً بقوام هش وخفيف مثل القطن، وهي تعتبر وجبة صحية للأطفال، لاحتوائها علي التمر الغني بالكثير من الألياف والمعادن المهمة للجسم، يمكنك تقديم هذا النوع من الفطائر علي الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب الساخن، هي من أشهر أنواع الفطائر التي تقدم في دولة مصر، فهي من ألذ المعجنات التي يقبل عليها الكثير من الكبار والصغار، وتقدم بالعديد من الحشوات المختلفة، مثل المربي والشوكولاتة والعجوة وغيرها من الحشوات، وهي تعتبر وجبة شهية وللذيذة وغير مكلفة، لأنها تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، لذلك سوف نقدم لكم مشاهدين الكرام من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر العجوة في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل فطائر العجوة

تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة وغير مكلفة موجودة في كل منزل وهي كالاتي:-

نصف كوب من الحليب الساخن.

2 بيضة.

كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزبدة السائلة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

معلقة صغيرة حبهان مطحون.

حبة البركة.

مقادير للحشو:-

3 كوب تمر منزوع النوي.

4 ملاعق زبدة سائلة.

مقادير التلميع:-

حبة صفار بيضة.

3 ملاعق كبار حليب سائل.

ربع معلقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات عمل فطائر العجوة اللذيذة بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار بولة، ونضع به المكونات الجافة معاُ واخلطيهم حتي تحصلي علي، عجينة متماسكة وطرية. ثم اتركي العجينة جانباً لتتخمر لمدة 40 دقيقة، ثم اضغطي عليها حتي يخرج الهواء منها، واتركيها ترتاح 10 دقائق أخرى. بعد ذلك قطعي العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، ثم افردي كل وحدة وامسحي وجهها بالزبدة الذائبة. ثم قومي بوضع التمر المعجون علي الحافة، ولفي عليه العجين ثم اصنعي دائرة جديدة، واتركيها كي يتضاعف حجمها مرة أخرى. قومي بخلط مقادير التلميع مع بعضها، وادهني به وجه العجين ورشي حبة البركة، وادخليها الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، حتي تتحمر وتأخذ اللون الذهبي.

فوائد التمرللجسم

من هنا سوف نتعرف علي بعض فوائده الصحية وهي كالاتي:-