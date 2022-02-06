نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل البطاطس الشيبسي المقرمش بدون ما يشرب زيت هتكون مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائي بأطعم ونكهات مختلفة في المقال التالي
البطاطس الشيبسي المقرمش بدون ما يشرب زيت، أنواع البطاطس كثيرة، وطرق عمل البطاطس أكثر، والشيبسي في هذه الأيام يزداد الطلب عليه بسبب الأطعمة المختلفة التي يتواجد عليها، ويمكن إعداد الشيبسي الذي يوجد في المحلات بكل الأطعمة المختلفة فمنها ما هو بالطماطم، وما هو بالخل، وما هو بالصلصة، والبطاطس هي من الخضروات التي تتشكل في صنعها بأشكال كثيرة، سواء مقلية أو مطبوخة بالصلصة، أو صينية في الفرن، لها كثير من الطبخات اللذيذة التي يعشقها الكثير، لكن يمكننا معرفة طريقة عمل البطاطس الشيبسي المقرمشة بدون ما يشرب زيت، التى يفضلها الكبار وجميع الوصفات بطريقة سهلة وبسيطة.
عمل البطاطس الشيبسي المقرمش بدون ما يشرب زيت
سوف نوضح طريقة عمل البطاطس الصحية في المنزل دون أن تشرب زيت وبالتالي فهذه الطريقة مناسبة لكل من يحب البطاطس ويرغب في خسارة وزنه.
مكونات عمل بطاطس الشيبسي المقرمش
- نحضر ماكينة تقطيع البطاطس إلى شيبسي أو بطريقة اليد تقطع البطاطس رقائق رفيعة.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الثوم البودر.
- ملعقة من البصل البودر.
- ملعقة من بهارات الدجاج أو أي نوع بهارات يتم اختياره.
طريقة تحضير بطاطس الشيبسي المقرمش
حتى نحصل على بطاطس شيبسى مقرمشة بدون أي زيوت، يتم متابعة الطريقة التالية:
- تقطيع البطاطس شرائح رقيقة بواسطة ماكينة تقطيع الشيبسي الموجودة في كل بيت حاليا، أو بواسطة سكينة تقطيع.
- نغسل البطاطس أولا، ثم نصفيها ونضع عليها قليل من الماء، وبعد ذلك نضع عليها الملح والثوم البودر والبصل البودر والبهارات.
- نخلط رقائق الشيبسي مع كل هذه المكونات، ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتجانس مع هذه الأطعمة.
- بعد أن نخرجها من الثلاجة، نقوم بتنشيف الماء منها جيدا.
- نقوم بفردها على طبق الميكروويف، ونضعها داخله لمدة ثلاث دقائق، ونقلبها ونظل هكذا حتى تختفي السوائل من البطاطس وتصبح مقرمشة.
- أو من الممكن ادخالها الفرن العادي، على درجة حرارة 180 درجة، ونقلبها حتى تختفي منها السوائل وتصبح مقرمشة، ومن الممكن إضافة التوابل ونكهات أخرى ترغب فيها ست البيت، أن تضيفها عليها وتقوم برشها عليها فور إخراجها من الفرن.
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