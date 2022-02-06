فرحي أولادك بعمل حلوى الدوناتس المنفوشة الهشة في المنزل بمكونات بسيطة

يعتبر الدونات من الحلوى الغربية التي تأخذ شكل الاسطوانات التي يعشقها الأطفال، وتتسم بالمذاق المميز والشهي بالإضافة إلى سهولة التحضير فهي من الحلوى الخفيفة على المعدة ويقبل على تناولها الكثيرين خصوصًا الأطفال ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير الدونات في المنزل.

تحضير الدونات في المنزل

يعتبر الدونات من الحلوى المميزة التي تتسم بمذاقها الشهي واللذيذ كما أن المقادير غير مكلفة مطلقًا ومتوفرة في المنزل بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الدونات في المنزل.

مكونات الدوناتس

كأسان ونصف الكأس من الدقيق. ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر. ستون جرام من الزبدة الطرية. كأس إلا ربع من اللبن الدافئ. ملعقة صغيرة من الخميرة. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة من الفانيليا السائلة. رشة من الملح الناعم. بيضة بدرجة حرارة الغرفة. زيت للقلي والتحمير.

كيفية تحضير الدونات في المنزل

يتم تحضير الدونات في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وتتبعوا معنا في السطور الآتية خطوات تحضير الدونات في المنزل.

طريقة تحضير الدوناتس في البيت

يتم الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من السكر والزبدة ثم يتم إضافة اللبن مع الاستمرار في الخفق. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والفانيليا والملح والبيض ويتم الاستمرار في الخلط. يتم خلط المكونات لمدة عشرة دقائق لحين أن يتم الحصول على عجينة لينة ومتماسكة. بعد ذلك يتم ترك العجينة لمدة ساعة في مكان دافئ من أجل أن ترتاح. القيام بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم يتم تقطيعها إلى دوائر بالاعتماد على القطاعة الكبيرة. يتم الحصول على قطاعة صغيرة الحجم من أجل عمل دوائر صغيرة في الدوائر الكبيرة. بعد ذلك يتم الحصول على صينية ثم يتم رص الدونات فيه وتركها لحين أن تتخمر مرة أخرى لفترة نصف ساعة. بعد ما تتخمر يتم بعد ذلك يتم وضع المقلاة على النار ثم يتم وضع فيها الزيت وتركها لحين أن تسخن. يتم إضافة وحدات الدونات في الزيت وتركها لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي. بعد ذلك يتم رش السكر البودرة على الدونات ويتم تقديمها وبالهناء عليكم مع العلم أنه يمكن تحضير الدونات بأكثر من مذاق وفقًا لرغباتكم.

مكونات بلح الشام

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة من الفانيليا السائلة. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. ملعقتان كبيرتان من النشا الناعم. كوبان من الماء المغلي. ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

مكونات القطر

كوب من السكر الأبيض. كوب من الماء الفاتر. عصرة نصف ليمونة. ماء ورد. فانيليا.

طريقة تحضير القطر لسقي وتزيين بلح الشام

يتم الحصول على إناء ثم يتم وضع المياه بداخله مع إضافة السكر. يتم وضع الوعاء على النار بدون تقليب من أجل غلي المكونات ثم إضافة عصير الليمون ومياه الورد والفانيليا. يتم تركه لحين أن يغلي ثم تخفيف النار وتركه لمدة عشر دقائق لحين أن يصبح كثيف.

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