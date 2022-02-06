تحضير البيتزا الإيطالية في المنزل أصبح سهلًا تقدري توفري وتفرحي بيها أولادك في دقائق

تعتبر البيتزا الإيطالية من المأكولات المفضلة عند الكثيرين كما يسهل تحضيرها وهناك الكثير من السيدات التي ترغب في تحضير مأكولاتها بنفسها في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج بالتحديد البيتزا وفيما يلي سنقدم إليكم خطوات تحضير البيتزا الإيطالية.

تحضير البيتزا الإيطالية في البيت

يتم تحضير البيتزا الإيطالية بمقادير غير مكلفة مما يساعدك على تقديمها بفرحة لأسرتك وبمكونات إقتصادية وتلك المقادير تكمن في التالي.

مكونات البيتزا الإيطالية

أربعة كؤوس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات. نصف كأس من الزيت النباتي. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. نصف كأس من المياه الدافئ. نصف علبة من الزبادي. رشة من الملح الناعم. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من السكر.

مقادير حشو البيتزا

فلفل أخضر مقطع إلى حلقات. جبن رومي مبشور وجبن موزاريلا. سوسيس. بسطرمة. زيتون أسود مخلي. بصلة مقطعة إلى حلقات.

مقادير صلصة البيتزا

أربعة ملاعق من صلصة الطماطم. نصف كأس من المياه. عصير نصف ليمونة. ملعقة من السكر. القليل من الملح. القليل من الفلفل. رشة من الزعتر. ربع ملعقة من بودرة الثوم.

خطوات تحضير البيتزا الإيطالية

يتم تحضير البيتزا الإيطالية بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي خطوات تحضير البيتزا الإيطالية.

طريقة تحضير البيتزا الإيطالية