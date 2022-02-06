نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارثة إذا كنت تتناول تلك الأطعمة الـ3 بجانب الموز احذر وامتنع عنهم فورا لضررها الكبير في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعرف الموز بطعمه اللذيذ فهو يحبه الجميع و يتناولونه بشكل كثير، فعلى الرغم من طعمه الرائع فهو يحتوي على فوائد كثيرة منها وجود فيتامينات فيه يحتاجها الجسم، ومع هذه الفوائد فإنه عند مزجه مع بعض الأطعمة الأخرى قد يشكل ضرراً كبيراً على الجسم، وبواسطة موقعنا اليوم سنتحدث عن هذه الأطعمة بالتفصيل لتجنب الوقوع في هذه الأخطار.

أطعمة يجب عدم أكلها مع الموز

يوجد بعض الأطعمة والفاكهة التي يجب ألا نأكلها مع الموز، فهم يتركون أثرا ليس جيد على الجسم، ومن هذه الأكلات:

البطيخ

البطيخ هو من الفواكه التي لا يرجح أكلها مع الموز، فعند خلطهم مع بعضهم تقوم أيونات البوتاسيوم بالتركيز في الدم، ويترتب على ذلك ضعف وقصور في عضلات القلب، وقد يحدث ألم في المفاصل وإعاقة في ضربات القلب وحدوث مشاكل في الكلى مما قد تتسبب في الوفاة.

الحليب ومشتقاته

عند شرب الحليب مع الموز قد يسبب بعض المشاكل في الهضم، مما يؤدي إلى ظهور بعض الأمراض في الطحال.

البطاطا

يكون هناك خطراً عند خلط هذين النوعين معا فقد يحدث بعض الأضرار في عملية الهضم، وبالتالي قد يحدث انتفاخ ومن الممكن أن يحدث تسمم في الجسم.

فوائد تناول فاكهة الموز

بالرغم من الأضرار التي يسببها تناول الموز مع أطعمة مختلفة أخرى من فاكهة أو غيره، إلا أن الموز يحتوي على نسبة كبيرة من الفوائد ومنها:

يهدي الأعصاب ويعطي شعوراً بالسعادة.

يوجد به السكروز والفركتوز وهم عنصرين سريعين الامتصاص لذا فإنه يعطي شعورا بالطاقة.

يحتوي على الكاروتين وفيتامين سي وبالتالي فإنه يقوي من صحة جهاز المناعة.

يجب عدم الإكثار من تناوله لأنه يحتوي على نسبة كربوهيدرات كبيرة فموزة واحدة يوجد بها ٢٨ جرام، وسعراته الحرارية عالية فثمرة الموز الواحدة تحتوي على مايقارب ١٠٧ سعر حراري.