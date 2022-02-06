أحلي فطائر مقلية بالجبنة بطعم شهي لا يقاوم وبطريقة سهلة وصحية وبأقل تكلفة

الفطائر بالجبنة من أحلي وأشهي المعجنات اكثر الاكلات المحبوبة لدي الجميع وخاصة الأطفال بالتحديد، فهى تتميز بطعم لذيذ ورائع وكما أن لها طرق وأشكال عديدة ومن السهولة جدا عملها فى المنزل، كما ان كل مقاديرها بسيطة ومتوفرة فى أى منزل وهي غير مكلفة، وكما أن لها حشوات كثيرة منها مالح أو حلو فهناك فطائر محشية شيكولاتة أو فطائر بالمربى، أو محشية سكر بودرة، وهناك فطائر محشية أنواع من الجبن، او اللحمة المفرومة، أو الفراخ المفرومة، أو السجق وغير ذلك هناك الكثير من الحشوات، ويمكن تناول هذه الفطائر فى أى وجبة من الوجبات اليومية فهى مناسبة للإفطار أو الغداء أو العشاء، وتقدم بجانب طبق من البطاطس المقلية.

طريقة عمل الفطائر المقلية ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم الفطائر المقلية بالجبنة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة صحية، كما يساعدنا عملها في المنزل علي التحكم في المكونات المضافة إلى طريقة الفطائر واختيار أفضل المكونات الغذائية من الناحية الصحية.

المكونات

ستة اكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

معلقتان كبيرتان من السكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ربع كوب من الزيت.

كوبان من الماء الدافى.

كمية من أنواع مختلفة من الجبن.

زيتون اسود واخضر.

فلفل اخضر.

طريقة التحضير