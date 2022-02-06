في خطوات بسيطة تعرفي على طريقة عمل الفراخ في الفرن بطعم مختلف وشهي

تعد الفراخ المشوية في الفرن واحدة من أشهر الأكلات التي يعشقها الكبير والصغير وتتميز بسهولة إعدادها في البيت إلا أن هناك بعض الأسرار التي يجب التعرف عليها قبل البدء في اعدادها حتى تخرج مثل التي تُقدم في المطاعم ومحلات الطعام، وفي هذا الصدد نستعرض لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل الفراخ في الفرن، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نزود بها المتابعين الكرام يومياً ونسلط الضوء من خلالها على تشكيلة متنوعة من الوصفات والأكلات من المطبخ العربي والعالمي.

مكونات عمل الفراخ في الفرن

تعتبر الفراخ المشوية من الأكلات الرئيسية التي يعتمد عليها المصريين بشكل كبير في العديد من المناسبات مثل حفلات الزفاف وحفلات الميلاد والعزومات وغيرها وتتواجد بشكل أساسي عند العديد من الأسر يوم الجمعة، ويتوقف نجاح وصفتها على التتبيلة التي تُضاف إليها والتي يجب أن تعد بطريقة خاصة سنذكرها لكم من خلال السطور التالية.

دجاجة كاملة.

خمسة فصوص من الثوم.

أربعة ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ثمرة بصل.

كبد وقوانص.

أربعة قرون من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بهارات دجاج.

كاري وكركم.

ملعقة صغيرة من السماق.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ثمرة بطاطس.

نصف كوب كبير من عصير الليمون

طريقة التحضير