3 خطوات بس.. طريقة تحضير الشاورما في البيت سريعة وسهلة

طريقة تحضير الشاورما هي من أروع أطباق الدجاج التي يحبها الكثير من الناس وسيتناولونها في أي وقت من النهار أو الليل، حيث أنها طعام شهي ولذيذ بنكهة مميزة يحبها كثير من الناس، ولذا سنكتشف أفضل الطرق لتناوله اصنع شاورما دجاج من خلال موقعنا ثقفني.

طريقة تحضير الشاورما

طريقة صنع شاورما الدجاج، شاورما الدجاج هي أحد أنواع الشاورما التي تقبل الكثير من الأمهات تحضيرها في المنزل لأفراد الأسرة بسبب خاماتها البسيطة والمباشرة وطريقة تحضيرها:

مقادير شاورما دجاج:

رطل من الدجاج منزوع العظم والجلد.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة خل

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

حبتان من الطماطم.

1/4 كوب بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة توابل الشاورما

طريقة تحضير شاورما الدجاج:

بعد غسل قطع الدجاج، يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة.

يتم دمج جميع المكونات في وعاء خلط متوسط ​​الحجم.

تُضاف قطع الدجاج بعد ذلك إلى المكونات، وتُحفظ بعد ذلك في الثلاجة مع الدجاج لمدة ساعة تقريبًا.

تُرفع المكونات بعد ذلك من الثلاجة وتُمزج بزيت الزيتون في وعاء.

احتفظي بالحرارة على المكونات حتى تنضج جيدًا.

بالنسبة للشاورما، يتم تقديم المكونات مع الخبز.

طريقة تحضير شاورما الدجاج بالبيت

طريقة صنع شاورما الدجاج بالمنزل تطمح الكثير من النساء لعمل شاورما دجاج بالمنزل مما يوفر نكهة خاصة تضاهي تلك الموجودة في المطاعم، وتتم العملية على النحو التالي:

مكونات شاورما الدجاج منزلية الصنع:

نصف كيلو دجاج

حبتان فلفل، واحدة خضراء وواحدة حلوة.

حبتان من الطماطم متوسطة الحجم.

حبتين من البصل.

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا

1/4 ملعقة صغيرة كمون

فلفل أخضر حار.

2 فص ثوم مفروم

طريقة تحضير شاورما الدجاج بالبيت

يتم تحضير وعاء متوسط ​​الحجم إلى المائدة، وتوضع شرائح الدجاج بداخله.

الدجاج مغطى بشرائح الفلفل والطماطم والفلفل الحار.

تُمزج البهارات والتوابل مع المكونات الأخرى.

ترك المكونات لمدة ساعة تقريبًا.

ضعي قدر متوسط ​​الحجم على نار خفيفة وأضيفي القليل من الزيت.

بعد ذلك، تضاف المكونات إلى الزيت وتخلط من حين لآخر.

تُطهى المكونات حتى تنضج تمامًا، ثم تُقدم مع الخبز.

طريقة تحضير شاورما الدجاج بالزبادي

شاورما دجاج مقادير الزبادي

ما يقرب من نصف كيلو جرام دجاج.

خمس فصوص ثوم على حبة.

ملعقة صغيرة خل

يتم إضافة ملعقة صغيرة من الخردل.

ملعقة صغيرة كزبرة.

حبتان من البصل.

ملعقة كبيرة دبس الرمان

مغرفة صغيرة من الكاري.

طريقة تحضير شاورما الدجاج بالزبادي