نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الخلاط السريعة بالبرتقال اقتصادية وبدون بيض هتحضريها في أسرع وقت في المقال التالي
كيكة الخلاط السريعة بالبرتقال، عندما يخطر في بالنا أننا نريد نتناول شيء بين الوجبات كنوع من الحلويات أو المخبوزات نفكر في وصفة سريعة وسهلة التحضير ولا تأخذ الكثير من الجهد والوقت فبمجرد تفكيرنا في شئ ما نريده نتناوله نود أن يكون جاهز في أقرب وقت كما يجب أن تكون تلك الوصفة اقتصادية وغير مكلفة ولذيذة وذات مذاق ممتاز في نفس الوقت ولكل هذه التساؤلات سنقدم لكم اليوم طريقة عمل كيكة الخلاط السريعة بالبرتقال في أقل وأسرع وقت سوف تحصلي على ألذ كيكة.
طريقة عمل كيكة الخلاط السريعة بالبرتقال اقتصادية وسهلة التحضير
كيكة بصوص الشوكولاته اقتصادية وبدون بيض هي الخيار الأمثل لكل أم تريد إسعاد أطفالها وعمل وجبة مميزة لهم لأنها يوجد بها صوص الشوكولاته الذي يحبه الجميع إلى جانب نكهة البرتقال الجميلة.
المكونات
- اثنان كوب من الدقيق.
- كوب ونصف من السكر.
- كوب ونصف من عصير البرتقال الطبيعي.
- نصف كوب من الكاكاو الخام.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من الخل.
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي نضع السكر وعصير البرتقال الفريش وملعقة الفانيليا ونشغل الخلاط حتي تتجانس كل المكونات مع بعضها وتتداخل فيما بينها.
- نخلط المكونات الجافة مع بعضها الدقيق والكاكاو الخام والنشا والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهم ثم نسكب عليهم الخليط المحضر في الخليط ثم نخفق المكونات مع بعضها.
- نحضر صينية فرن مقاس 28 ونضع بها ورق الزبدة ثم نسكب خليط الكيك وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة خمسة وثلاثون دقيقة ثم نخرجها ونتركها حتى تبرد تماما.
- ثم نقوم بتحضير صوص الشوكولاته وقد ذكرنا مكوناته وطريقة تحضيره في أحد المقالات السابقة بشئ من التفصيل.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع الكيك إلى نصفين بالعرض ليكون لدينا طبقتين من الكيك ثم نضع أول طبقة ونضيف فوقها صوص الشوكولاته ونضع فوقه طبقة الكيك الثانية وعلي الوجه نسكب صوص الشوكولاته أيضًا ونضع عليه بعض حبيبات الشوكولاته ثم توضع في الثلاجة حتى تتماسك ثم نخرجها وتقطع وتقدم.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ