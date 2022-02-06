نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر ملعقة من النشا لإزالة شعر العانة في المنزل بدون ألم نهائيا وتبيض فوري للمناطق الداكنة في المقال التالي
من بين عشرات الطرق التي يتم من خلال يها تخلص من الشعر الزائد ربما لا تجد الفتاة الطريقة المناسبه التي يمكنها من خلالها التخلص من الشعر الزائد في الجسم لأن هناك العديد من الطرق بالفعل ولكن اغلب هذه الطرق تسبب العديد من المشاكل البشر حتى الطريقة الكيميائية التي يتم من خلالها التخلص من الشعر عند أطباء الجلدية لأن هذه الطريقة أيضا بسبب بعض الحروف على البشرة وهناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون التخلص من هذه الحروف على المدى البعيد وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة طبيعية تساعد على التخلص من الشعر الزائد دون الشعور بأي ألم دون أن تترك أثر سلبيا على البشرة ولكن هذه الطريقة يجب استخدامها بشكل دوري لأنها لا تستطيع القضاء على الشعر لمدة طويلة بل إن الشعر يخرج بعدها بشكل سريع.
مكونات طريقة ازالة الشعر نهائيا باستخدام النشا
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع التخلص من الشعر الزائد نهائيا باستخدام النشا وبعض المكونات الطبيعية الأخرى التي تساعد على التخلص من الشهر وهذه المكونات هي:
- نحتاج إلى ملعقة كبيرة من النشا
- بيضة واحدة
- قطعة من القماش
- ملعقة من ماء الورد
- ملعقة من الزبادي
طريقة التخلص من الشعر الزائد باستخدام النشا
فيما يلي سنتحدث عن خطوات الطريقة التي تساعدني على التخلص من الشعر الزائد باستخدم النشا وبعض المكونات الطبيعية الأخرى وهذه الطريقة هي:
- نحتاج إلى وعاء كبير نضع فيه النشا والبيض ونقوم بتحريك النشا والبيض جيدًا .
- بعد ذلك يتم توزيع هذا الخليط على البشرة ونضع عليها قماش ناعمة يفضل أن تكون هذه الأقمشة قطنية حتى تلتصق في البشرة وعندما يجف الخليط يكون من السهل نزعها للتخلص من الشعر الزائد.
- نترك القماش على الجلد مع خليط البيض و النشا حتى يجف تمامًا.
بعد ذلك نتخلص من القماش في عكس اتجاه نمو شعر الجسم.
- ثم نستخدم ملعقة ماء الورد بعد تنظيف المنطقة جيدا حتى تعمل على سد المسامات في هذه المنطقة ويمكن أيضا استخدام ماء الزبادي
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