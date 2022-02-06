ضاع عمرنا بنخزن الليمون غلط.. ملعقة واحدة لتخزين الليمون من السنة للسنة بدون تغيير في اللون أو الطعم

الليمون من الخضروات الطبيعية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل لانه يتم استخدام الليمون في معظم ‏الوصفات والأكلات الطبيعية التي يتم اعدادها في المنزل كما يتم إعداد المشروبات والمثلجات والعديد من ‏اصناف الحلويات باستخدام الليمون لذلك لا يمكن الاستغناء عن الليمون ابدأ حيث انه أيضا من المشروبات العلاجية التي يتم استخدامها لتخلص من العديد من المشاكل الصحية التي يمر بها الإنسان لذلك لابد أن يكون الليمون موجود في المنزل طوال الوقت وعندما تظهر بعض المشاكل في الليمون مثلا أن يكون الليمون غير موجود في الأسواق أو يكون الليمون موجود في الأسواق غير صالح أو يتم ارتفاع سعره بشكل كبير لابد أن يكون هناك كمية كبيرة من الليمون تم تخزينها في المنزل وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تخزين الليمون.

طريقة تخزين الليمون من السنة إلي السنة

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات تخزين الليمون في المنزل بشكل صحيح حتى يبقى ليمون لفترة طويلة وفيما يلي سنتحدث عن خطوات تخزين الليمون:

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نحتاج كمية كبيرة من الليمون لابد أن نقوم باختيار الليمون بعناية حتى يكون الليمون له حجم مناسب وألوان مناسبة ‏الأفضل أن يكون لون الليمون بين الأخضر والأصفر وأن يكون الليمون ناضج ويحتوي على كمية من الماء.

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‏ نحضر كمية كبيرة من الليمون عسل ليمون جيدا بعد ذلك نضع الليمون على احد اوراق المطبخ حتى يتم تجفيف الليمون بشكل جيد.

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‏ بعد ذلك نحضر علبة كبيرة حتى نضع الليمون فيها لتخزين ولكن قبل ذلك نحضر كمية كبيرة من أوراق الألمنيوم نبدأ في تعريف الليمون كل ليمون على حدة باستخدام اوراق الألمنيوم.

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‏ يحافظ ورق الألمنيوم على الليمون من الخارج ويمنع الليمون من التعرض إلى الهواء بعد ذلك يتم وضع جميع حبات الليمون بعد تغليفها بورق الألمنيوم داخل هذه العلبة.

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طريقة حفظ الليمون من السنه للسنه

ونذكر باقي الخطوات الموجودة عن طريق تخزبن الليمون :