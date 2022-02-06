طريقة تحضير كفتة البروكلى الصحية من أجمل الوجبات ذات السعرات الحرارية القليلة

تحضير كفتة البروكلى هذه الوصفة الصحية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة حيث أنه قليل السعرات الحرارية، كما أنه غني بفيتامين ج وحمض الفوليك وفيتامين أ، وكل هذا يفيد الجسم ويمده بالاحتياجات اللازمة ومن خلال تناول البروكلى نكون قد اكتسبنا الكثير من العناصر الغذائية للجسم، ولذلك قد نعرض لكم اليوم في هذا المقال الكفتة الصحية للبروكلى.

مكونات كفتة البروكلى

يمكن الآن الحصول على كفتة البروكلى من خلال المكونات التالية:

ثلاثة أكواب من البروكلي المفروم فرم ناعم.

نصف كوب من البقدونس يفرم ناعم.

نصف كوب من المشروم.

ربع كوب من دقيق الشوفان.

نصف كوب جبنة شيدر.

ربع كوب من البقسماط.

ربع كوب من البصل المفروم.

عدد 2 بيضة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الريحان.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يتم عمل كفتة البروكلى:

يتم إحضار مقلاة ويتم وضعها على النار المتوسطة ثم نضع بها زيت الزيتون والبصل ويتم التقليب جيدا.

ثم نضيف البروكلي بعد أن يتم فرمه جيدا والبقدونس المفروم والمشروم والجبنة الشيدر.

يتم وضع البقسماط والشوفان ويتم خفق البيض بالملح والفلفل والريحان ثم يتم إضافتهم إلى خليط البروكلي ويتم التقليب حتى يتم الحصول على قوام مناسب.

يتم تشكيل العجين إلى أصابع ويتم وضعهم في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

يتم دهان وجه الكفتة بزيت الزيتون ويتم ونضعها في صينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

فوائد البروكلي