طريقة عمل الطحينة البيضاء في المنزل بكل سهولة بطعم شهي

طريقة عمل الطحينة سهلة وبسيطة وتعد من المقبلات الشهية التي يتم تناولها بجانب المشويات والأسماك، وتختلف طرق عملها من بيت لآخر بالرغم من أن المكونات واحدة، وتعتبر من أنواع السلطات الشهية كما أنها تدخل في كثير من الحلويات والكثير من السيدات يرغبون معرفة طريقة عملها، لذلك سوف نعد لكم طريقة عملها في المنزل من خلال هذا المقال بشرح كامل للخطوات حتى تتمكني من تحضيرها.

طريقة عمل الطحينة البيضاء

من خلال المكونات التالية سوف يتم تحضير الطحينة؛ حيث أنها تدخل في صناعة الكثير من الأكلات والحلويات وصناعة الحلاوة الطحينية، ومكوناتها تتمثل في التالي:

نصف كوب من السمسم الأبيض.

ملعقة صغيرة من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزيت النباتي.

طريقة تحضير الطحينة

من خلال الخطوات التي نعرضها لكم سوف نتعرف معكم على تجهيز الطحينة في المنزل، وتتمثل هذه الخطوات في كلا من:

يتم إحضار مقلاة واسعة ونضع بها كلا من السمسم والدقيق ورشة الملح، ثم تقلب المكونات جيدا على نار هادئة حتى يتم تحميصها جيدا.

بعد ذلك نضع هذا الخليط في الكبة مع إضافة الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخلط جيدا، حتى نحصل على الطحينة الناعمة بقوام سميك.

يتم وضع الطحينة في برطمان محكم الغلق ونضعه بالثلاجة إلى أن يتم استخدامها من خلال تخفيفه بإضافة الماء وبعض البهارات وتقدم كنوع من أنواع السلطات وألف هنا.

يمكنك إضافة الطحينة إلى كثير من الأكلات التي تعتمد على الطحينة في إعدادها.

ومن الممكن أيضا تناولها فقط بمفردها بجانب الأكلات.

فوائد الطحينة البيضاء

أن الطحينة لها فوائد كثيرة في جسم الإنسان لما تحتوي عليه من مكونات، وتتمثل هذه الفوائد فيما يلي: