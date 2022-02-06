ضعي خلطة القرنفل وزيت الزيتون على وجهك سيجعلك ملكة جمال ذات بشرة بيضاء بدون سواد أو تجاعيد

وصفة القرنفل وزيت الزيتون لتفتيح البشرة والتجاعيد، يحتوي القرنفل على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والكثير من الفيتامينات مثل A و C و K، حيث يعمل على القضاء على بثور الوجه وحب الشباب وتطهير الجروح والالتهابات، بالإضافة للتخلص من الندبات والبقع الداكنة ويجعل البشرة نضرة ونقية، كذلك عند إضافة زيت الزيتون له يصبح لدينا مركب قوي يعمل على تفتيح لون البشرة بفاعليه كبيرة، لما يحتويه زيت الزيتون من فوائد عديدة فعند دمج المكونين في وصفة واحدة نجد لدينا خليط جبار وسريع في تفتيح لون البشرة، ونوفر لكم الوصفة السهلة والسريعة من زيت الزيتون والقرنفل للحصول على بشرة أفتح في أقل وقت.

القرنفل وزيت الزيتون

يُعد القرنفل من النباتات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات الضرورية لصحة الإنسان في العموم، وكذلك لصحة البشرة بشكل خاص وذلك لاحتوائه على مادة اليوجينول وهي مادة كيميائية تعمل بفاعليه على محاربة الجراثيم وقتلها ومضادة للأكسدة، كما يحتوي القرنفل على الدهون الغير مشبعة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من معظم مشاكل البشرة، بينما يعالج حبوب الشباب من خلال تطهير الجلد ويرطب البشرة ويحميها من الجفاف الذي يمنح البشرة النضارة والإشراق والحيوية.

مكونات وصفة القرنفل وزيت الزيتون

ويحتوي القرنفل على الكثير من الخصائص التي تساعد في تخفيف الحكة المزمنة وآلام المفاصل والتئام الجروح سريعاً، ومن المكونات المستخدمة في الوصفة ما يلي:

زيت القرنفل.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون صافي.

ثم 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

و 2 ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون لتفتيح البشرة والتجاعيد