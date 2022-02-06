كيكة الخلاط السريعة للفطار اليومي حضريها في 10 دقايق

كيكة الخلاط السريعة، تعتبر الكيكة واحدة من الحلوى التي لديها مذاق شهي ومميز كما يتم تحضيرها بالتحديد في وجبة الإفطار لأنها خفيفة ولا تشكل عبء على المعدة ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير الكيكة.

خطوات تحضير الكيكة العادية:

يتم تحضير الكيكة العادية بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة والمقادير كالتالي:

كأسان من الدقيق.

كأس من الحليب.

كأس من السكر.

نصف كأس من الزيت.

خمسة بيضات.

ثلاثة ملاعق من الفانيليا.

ثلاثة ملاعق من البيكنج بودر.

كريمة.

فراولة للتزيين.

خطوات تحضير الكيكة العادية:

يتم تحضير الكيكة العادية بخطوات بسيطة وهي كالتالي:

أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من السكر والزيت والحليب والفانيليا في إناء ويتم خلط المقادير مع بعضها البعض. القيام بإضافة الدقيق والبيكنج بودر ثم يتم التقليب لحين أن يصبح الخليط متجانس. بعد ذلك يتم دهن قالب الكيك بالزيت ثم يتم رش الدقيق عليه. القيام بإضافة الخليط إلى القالب ثم يتم تسخين الفرن. بعد ذلك يتم وضع القالب في الفرن وتركه لمدة خمسة وعشرين دقيقة ثم يتم إخراجه من الفرن. بعد ذلك يتم توزيع الكريمة على الناحية العلوية من الكيك العادي. يتم تقطيع الفراولة إلى قطع صغيرة ثم يتم توزيعها على الكريمة.

مقادير تحضير كيكة البرتقال:

كأسان من الدقيق الأبيض المنخول.

كأس من عصير البرتقال.

كأس من السكر الأبيض.

أربعة بيضات.

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف كأس من زيت الذرة.

ملعقة من بشر البرتقال.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير كيكة البرتقال: