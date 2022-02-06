بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه والكاكاو للحصول على اللون البني الرائع بدون مواد كيميائية

مع مرور الوقت و تقدم العمر تبدأ تظهر بعض الشعيرات البيضاء في رأس النساء بشكل خاص ‏‏هناك بعض الحالات أيضا التي يظهر فيها الشعر الأبيض بشكل مبكر ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقها يتم من خلالها صبغ الشعر والتخلص من الشعر الأبيض من خلال استخدام بعض المكونات الطبيعية التي تعطي الشعر لونًا جميلًا ‏وفي نفس الوقت تغذي الشعر ويحسن من خلالها على العديد من الفوائد ‏من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد صبغة للشعر باستخدام النسكافيه والكاكاو حتى نحصل على اللون البني الجميل وسنتحدث عن المكونات الأخرى التي نحتاج إليها حتى نستطيع صبغ شعر باستخدام هذه المكونات.

مكونات صبغ الشعر من بالنسكافيه والكاكاو للحصول على لون بني غزالي

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات المهمة التي نحتاج إليها ‏حتى نستطيع على صبغة الشعر من خلال مواد طبيعية موجودة لدينا في المنزل وفي نفس الوقت هذه المواد آمنة ولا تسبب تساقط الشعر بعد مرور الوقت والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه الصبغة:

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ملعقة كبيرة من الكاكاو

ملعقة كبيرة من بودرة القهوة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت السمسم

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

صبغ الشعر من بالنسكافيه والكاكاو للحصول على لون بني غزالي

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فيما يلي الطريقة التي يتم من خلالها استخدام هذه المكونات على الشعر حتى نحصل على نتيجة جيدة وهي الشعر البني وهذه الخطوات هي:

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