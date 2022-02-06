في دقيقتين بس اعملي ألذ شيبسى مقرمش بجميع النكهات زي الجاهز وأحسن وسر لونه الذهبي

الشيبسى من أكثر المشتريات اليومية بالنسبة للكبار والصغار، فيحبه الكثير بجانب الطعام أو كتحلية، ويشتريه الأطفال بشكل يومى من المحلات، ولكن الشيبسى يحمل مخاطر صحية شديدة على صحة الجميع، نتيجة لإضافة مواد حافظة عليه داخل الأكياس حفاظا على القرمشة، بالإضافة إلى عدم معرفة مدى صحة الزيوت التى يتم قليه بها، وتخشى كثير من الأمهات من شراء الشيبسى من المتاجر حفاظاً على صحة أولادها، لذا تبحثن عن أفضل طريقة لعمل الشيبسى بالنكهات المميزة داخل المنزل.

طريقة تحضير نكهات الشيبسى داخل المنزل

تحرص الأمهات على معرفة أفضل طريقة لعمل بطاطس الشيبسى داخل المنزل طبيعية وبمكونات غير صناعية، للحفاظ على صحة الأولاد، وتجنبهم من شراء الشيبسى الملئ بالمواد الصناعية من المحلات، كما تحرص على إعداد نكهة مميزة التى تميز طعم الشيبسى وتنال إعجاب الجميع مثل الجاهز من المحلات، لذا حرصنا على توضيح كل هذه التكات.

مكونات وصفة بطاطس الشيبسى بالنكهات المميزة

بعد معرفة المكونات التالية التى يمكنك بها تحضير الشيبسى داخل منزلك، وتتجنبى شرائه من الخارج مرة أخرى، وخاصة أن جميع مكوناته متوافرة داخل مطبخك ولا تحتاج إلى تكلفة، لذا سنحتاج إلى المكونات التالية لتحضير الشيبسى.

بطاطس مخصصة للشيبسى وتكون منقوعة فى ماء.

ملح.

شطة ناعمة.

خل.

عصير ليمون.

مناديل ورقية.

خطوات تحضير الشيبسى بالنكهات المميزة

يمكنك تحضير الشيبسى بجميع نكهاته المميزة داخل منزلك، بنفس الطعم المميز مثل المصانع، لذا لابد من إتباع الخطوات التالية لتحضير الشيبسى بجميع النكهات داخل المنزل وعدم شرائه مرة أخرى.