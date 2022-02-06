بكيلو واحد من الحليب أعملي 2 كيلو سمنة بلدي في البيت بطعم ومذاق أحلي وأوفر من الجاهزة

من الأشياء التي تعطي مذاق لذيذ ورائع من الحلويات واستخدام السمن البلدي خصوصا عند إعداد الحلويات الشرقية اللذيذة مثل البسبوسة لقمة القاضي وبعض الحلويات الأخرى والسمن البلدي يتم إعداده من خلال استخدام الحليب الطازج الذي نحصل عليه مباشرة من الحيوانات ‏دون إجراء أي تغيير عليه او اضافة أي مكونات ‏ويتم إعداد السمن البلدي باستخدام الحليب الطبيعي داخل مزارع تربية الحيوانات ولكن من خلال هذا ‏المقال سنتحدث عن طريقها يتم من خلال إعداد السمن البلدي في المنزل ولكن لابد أن يكون هناك حليب طازج طبيعي ‏وسنتحدث أيضا عن أي مكونات أخرى يمكن إضافتها للحليب حتى نحصل على السمن البلدي.

مكونات طريقة عمل السمن البلدي بكوب من الحليب

‏

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي يتم من خلالها اعداد السمن البلدي والذي يعتمد على وجود الحليب الطبيعي الطازج كامل الدسم والذي يتم من خلاله إعداد كافة منتجات الحليب ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد السمن البلدي حيث يتم إعداد الزبدة ‏أولًا بعد ذلك يتم من خلالها إعداد السمن البلدي:

‏

نحتاج إلى كيلو من الحليب طازج كامل الدسم.

‏

‏ ملعقة كبيرة من الملح.

‏

‏ مكعبات الثلج.

‏

‏ برطمان من الزجاج.

طريقة عمل السمن البلدي بكوب من الحليب

‏

فيما يلي سنتحدث عن طريقة عشان السمن البلدي في المنزل وتم إعداد السمن البلدي من خلال الزبدة الفلاحي التي يتم اعدادها أولا بعد ذلك يتم الحصول على السمن البلدي من خلالها:

‏