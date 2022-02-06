المقرمش بطريقة الجاهز الخيار المخلل السريع في ساعتين فقط هتعملى احلى خيار مش هتشتري الجاهز تاني

المقرمش بطريقة الجاهز الخيار المخلل السريع في ساعتين فقط من الممكن أن يتم تحضير الخيار المخلل في المنزل بطريقة مميزة وسريعة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي تساعد في تحضيره بشكل مميز مثل المحلات بالضبط وبطريقة آمنة على الصحة بدون أن يتعرض الشخص إلى الكثير من المخاطر الصحية التي تؤثر عليه، وقد نتعرف معا على مجموعة من الخطوات التي تساعد في تحضيره بشكل مميز ومناسب في المنزل بسهولة، حتى تحصل في نهاية الأمر على مخلل جميل المذاق محضر في المنزل بطريقة مميزة للغاية حتى تتمكنين من الاستفادة من القيمة الغذائية التي يحتوي عليها.

المقرمش بطريقة الجاهز الخيار المخلل السريع في ساعتين فقط

يمكنك تحضير الخيار المخلل في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية التي تساعد في تحضيره بمذاق مميز وجيد للغاية، وهذا من خلال المكونات التالي:

مكونات تحضير الخيار المخلل

كيلوا من الخيار الحبة الرفيعة.

كمية من الثوم.

ملعقة من الملح .

كوب من الخل.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الثوم المهروس.

نصف ملعقة من الكزبرة.

حبات فلفل.

نصف ملعقة من الفلفل الأحمر المطحون

ملعقة كزبرة.

طريقة تحضير المخلل الخيار

يتم تحضير المخلل الخيار في المنزل وفقا لمجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد في الحصول على نتيجة مرضية وخيار مقرمش ومملح جيدا من الداخل بدون أن يتعرض إلى الطري من الداخل وتتمكنين من الاستفادة بالمذاق المميز والجيد للغاية، فقد نتعرف معا على بعض الخطوات وهي: