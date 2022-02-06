الرمان على النار فكرة هائلة وأغلى من الذهب أول مرة تشوفيها اتحداكِ هتقومِ تعمليها حالًا

وضع الرمان على النار يعطيك نتائج مذهلة فى الآخر، فبعد وضع الرمان على النار ستجدين دبس الرمان المميز الذى يستخدم فى المشويات، ويقدم فى المطاعم بجانب بعض الأكلات، وتستخدمه كثير من الأمهات فى الطبخ، فهو كنز يعطي طعم مميز وشهي للحوم أثناء الشوي، فهو بسيط وغير مكلف ويمكن إعداده داخل المنزل، لذا سنوضح لكم طريقة عمل دبس الرمان داخل مطبخك بكل سهولة.

دبس الرمان

استخدم دبس الرمان منذ قديم الزمن في علاج الكثير من المشاكل الصحية، فهو عبارة عن سائل سميك يتم تجهيزه من عصير الرمان، حيث يمتاز بشدة حموضته ولونه الأحمر الداكن، كما يحتوى على العديد من الفوائد الصحية المختلفة، ويتم تحضيره من خلال غلي عصير الرمان وتركه على النار حتى يصبح سميك ولونه غامق.

طريقة تحضير دبس الرمان فى المنزل

ويعد دبس الرمان من النكهات المميزة للأطعمة.

ويستخدمه كثير من الشيفات ومحلات المشويات فى إضافة نكهة مميزة للحوم المشوية أو الدواجن.

كما إنه يساعدهم على سرعة طهي الطعام.

أو يقدمه البعض بجانب الأطعمة، فهو مميز فى الطعم واللون.

ويتم تحضيره من فاكهة الرمان بكل سهولة وغير مكلف، كما أن الرمان من الفواكه التى يعشقها الكثير.

وخاصة أنه مغذى وملئ بالفيتامينات المغذية.

مكونات عمل دبس الرمان

لا نحتاج إلى مكونات كثيرة لتحضير دبس الرمان، كما أنه من الفواكه الغير مرتفعة فى الثمن، ومن الفواكه الشتوية، ويستخدمه الكثير أثناء شهوي اللحوم، لذا سنوضح المكونات التى لابد من توافرها لتحضير دبس الرمان داخل المنزل بكل سهولة.

توفير كوب ونصف من عصير الرمان.

كوب ونصف من السكر الناعم المطحون.

3 معالق من عصير الليمون.

خطوات تحضير دبس الرمان على النار

يمكنك من خلال إتباع الخطوات التالية تحضير دبس الرمان داخل منزلك بدون جهد أو تكلفة، فهو من النكهات سريعة التحضير، ويغنيك عن شرائه من الخارج بمبالغ مالية كبيرة، وله العديد من الفوائد التي تغذى الدم، وتقضي على فقر الدم، لذا سنوضح لكم الخطوات التي لابد من إتباعها لتحضير دبس الرمان بسهولة.