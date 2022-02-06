أعمليه للتسالي بسكويت الشاي الاقتصادي بالمنزل بمكونات بسيطة

كثير من الأطفال يحبون تناول البسكويت السادة أو كما يطلق عليه بعض الأشخاص بسكويت الشاي، وهناك بعض الأفراد يفضلون تناوله في وجبة الإفطار مع كوب شاي أو حليب، فتبحث العديد من السيدات عن طريقة مضمونة النجاح بسكويت الشاي في المنزل بتكاليف قليلة، حيث البيوت الجاهزة يحتوي على نسبة كبيرة من السكر، أنا البسكويت المنزلي تستطيعي التحكم في نسبة السكر الموجودة كما يمكنك إضافة بعض المكونات مثل الشوكليت شيبس أو الكاكاو الخام إلى العجينة، ونسبة نجاح هذا البسكوت كبيرة جدا، فكثيرا ما يستخدم جوجل في البحث عن طريقة عمل البسكويت الاقتصادي.

مكونات بسكويت الشاي

نصف كيلو من الدقيق.

أربع حبات بيض.

أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

كوب من السكر الأبيض.

ربع كيلو من الزبدة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة من الفانيليا.

بشر برتقال.

ربع كوب من اللبن أو الزبادي.

طريقة إعداد بسكويت الشاي

هناك أنواع كثيرة من بسكويت الشاي يمكن أن تحضرها في المنزل وبكميات كبيرة ونقوم لحفظها، والبسكويت المعد منزلي أفضل من الجاهز.