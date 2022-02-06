نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعمليه للتسالي بسكويت الشاي الاقتصادي بالمنزل بمكونات بسيطة في المقال التالي
كثير من الأطفال يحبون تناول البسكويت السادة أو كما يطلق عليه بعض الأشخاص بسكويت الشاي، وهناك بعض الأفراد يفضلون تناوله في وجبة الإفطار مع كوب شاي أو حليب، فتبحث العديد من السيدات عن طريقة مضمونة النجاح بسكويت الشاي في المنزل بتكاليف قليلة، حيث البيوت الجاهزة يحتوي على نسبة كبيرة من السكر، أنا البسكويت المنزلي تستطيعي التحكم في نسبة السكر الموجودة كما يمكنك إضافة بعض المكونات مثل الشوكليت شيبس أو الكاكاو الخام إلى العجينة، ونسبة نجاح هذا البسكوت كبيرة جدا، فكثيرا ما يستخدم جوجل في البحث عن طريقة عمل البسكويت الاقتصادي.
مكونات بسكويت الشاي
- نصف كيلو من الدقيق.
- أربع حبات بيض.
- أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.
- كوب من السكر الأبيض.
- ربع كيلو من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة من الفانيليا.
- بشر برتقال.
- ربع كوب من اللبن أو الزبادي.
طريقة إعداد بسكويت الشاي
هناك أنواع كثيرة من بسكويت الشاي يمكن أن تحضرها في المنزل وبكميات كبيرة ونقوم لحفظها، والبسكويت المعد منزلي أفضل من الجاهز.
- نقوم بإحضار طبق جاف ونضع فبه الزبدة والسكر ونخفق بالمضرب بالكهرباء لمدة خمس دقائق حتى يصير لونها فاتح.
- نقوم بوضع البيض بالتدريج حتى نضع كل الكمية ونستمر بالخفق.
- ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ثم نقوم بوضع علي السكر والزبدة والبيض ونضع رشة من الملح ونضيف بشر البرتقال.
- نقوم بلم العجينة ونضيف الزبادي ادا احتاجناها.
- نقوم بقيم العجينة نصفين ونضع علي جزء الكاكاو ونخلطهم جيدا.
- ونتركها ترتاح ربع ساعة داخل الثلاجة.
- نقوم بفرد العجينة على كيس من البلاستيك.
- باستخدام القطاعات نقوم بتقطيعها أو باستخدام السكينة نقطعها مربعات صغيرة.
- نرص قطع البسكويت على صاج الفرن.
- نضع البسكويت داخل الفرن في درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة اثنتي عشرة دقيقة.
- نخرج البسكوت من الفرن ونتركه حتى يبرد تماما.
- من الممكن وضع شيكولاته سائحة بين الطبقات.
- نحفظ البسكويت في علبة ونضع فيها كيس نقم نقوم برص البسكوت حتي لا يتكسر داخل اللعبة.
- نقدم البسكويت مع المشروبات الساخنة أو الكاكاو الساخن.
- يقدم الأطفال الصغار مع كوب من الحليب.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ