نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون جبار لتسوية اللحوم والكوارع بدون حلة ضغط مهما كانت صلبة هتبقي زي الزبدة في المقال التالي
تسوية اللحوم والكوارع، الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بالتسوية لأي نوع من أنواع اللحم أو الكوارع بطريقة سريعة وبسيطة وهذا ما سنتطرق له حيث نقوم بعرض الطريقة المثلى لتسوية شتى نوعيات اللحم، والتي تعتبر من بين أكثر أنواع وأصناف الطعام والتي تستوجب التسوية الجيدة وتأخذ الوقت الطويل من ربة البيت حتى تنضج تماما وتكون صالحة للتناول، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أفضل المكونات التي تيسر من طهي الحم، وأهم المقادير التي تعطي النكهة المفضلة للحم.
تسوية اللحوم والكوارع بدون حلة ضغط
إليك أفضل المكونات التي لها القدرة على التسوية وفي منتهى السرعة لأي نوع من أنواع اللحوم ومهما كانت درجة صعوبة الطهي فهذا المكون سيكون له القدرة على اختراق تسيج الحم والإضعاف التام من قوى الربط ما بين أنسجة اللحم، وهذا ما يجعل أمر التسوية لا يستهلك من ربة البيت وقت طويل، والمكون هو السكر، حيث أن السكر كمية قليلة منه من الممكن أن تكون قادرة على التسوية للحم والتخلص من مشكلة طول بقاء اللحم على النار، ومن خلال ما يأتي نوضح الطريقة المثلى والتي من خلالها من الممكن أن تتم التسوية للحم، والمكونات التي تعطي أفضل نكهة سواء للحم أو للكوارع.
طريقة لتسوية اللحوم والكوارع بدون حلة ضغط
من أهم الخطوات التي من الممكن أن تتم لتسوية أفضل للحم هي الخطوات القادمة:
- أولا لا بد من اختيار نوع اللحم المطلوب طهيه ويتم تنظيفه جيدا.
- بعد ذلك في قدر على النار نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الزيت أو من الزبد ويتم تسخينها على النار.
- يوضع الحبهان والمستكة ليتم تسخينهما على النار استعدادا لتشويح اللحم.
- اللحم يتم تشويحه دقيقتين مع الحبهان والمستكة.
- قومي بإضافة كمية من الماء المغلي مناسبة بعد أن تتم خطوة التشويح للحم.
- بعد ذلك سيكون من السهل إضافة بقية المكونات المنكهة وهي اللورا والبصل والجزر والكرفس وورق اللورا.
- تتم إضافة ملعقة صغيرة من السكر ويترك اللحم حتى تماما التسوية.
- لا يضاف الملح ببداية التسوية حتى لا يتعطل نضج اللحم
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