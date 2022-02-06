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عمر شويل - جدة فطائر النقانق السريعة اللذيذة هتعجب أولادك جداً وتخليهم يخلصوا طبقهم كله - ثقفني
تعتبر الفطائر من الوصفات الشهية والسهلة على المعدة، ففي الفترة الأخيرة تفضل كل ربة منزل أن تقدم أنواع جديدة من المعجنات في بيتها بدلاً من شرائها من الخارج، ومن بينها فطائر النقانق التي انتشرت بكثرة وحبها أولادنا كثيراً، بل أصبحوا هم من يطلبونها، ومن خلال مقالنا الآتي سنقدم إليكم خطوات تحضير فطائر النقانق في المنزل.
تحضير فطائر النقانق في البيت
يتم تحضير فطائر النقانق بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي المقادير المستخدمة.
مكونات فطائر النقانق
- كيلو جرام من الدقيق الأبيض.
- ستة ملاعق من حليب البودرة.
- خمسة ملاعق من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ثلاثة ملاعق من الكاتشاب.
- رشة من الملح.
- بيضة واحدة.
- كأس ونصف من المياه الدافئ.
- علبة من أصابع النقانق.
خطوات تحضير فطائر النقانق
يتم تحضير فطائر النقانق بخطوات بسيطة للغاية وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك الخطوات.
طريقة تحضير فطائر النقانق
- يتم الحصول على إناء صغير ويتم وضع فيه كلًا من الخميرة والمياه ويتم تركهم جانبًا لحين أن يتفاعلوا مع بعضهم البعض.
- الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه كمية من الدقيق وحليب البودرة وزيت الزيتون والملح ثم الخميرة المتفاعلة ثم يتم وضع المياه الدافئة على المكونات بشكل تدريجي مع الاستمرار في العجن.
- يتم العجن لحين أن يتشكل لدليكم عجينة لينة يتم لف لعجينة بكيس من النايلون وتركها جانبًا لمدة أربعين دقيقة لحين أن تتخمر.
- بعد ما يتضاعف حجم العجينة يتم تقطيعها إلى كرات صغيرة ثم تترك لمدة عشرة دقائق ويتم فرد كل دائرة باستخدام الشوبك وتتم حشوها بالنقانق.
- بعد ذلك يتم الحصول على صينية ويتم دهنها بكمية من زيت الزيتون ثم يتم ترتيب معجنات النقانق فيها مع الحرص على ترك مسافات بين بعضهم البعض.
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