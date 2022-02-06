نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدهش للنساء.. هذا ما يحدث عند شرب كوب من الحلبة على الريق يوميا لن تستغني عنها بعد اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحلبة من النباتات المعروفة بفوائدها المتعددة للجسم وينصح الاطباء بضرورة تناولها بشكل يومي للاستفادة منها, حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة للجسم والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل رئيسي, وتعزز من وظيفة اجهزة الجسم المختلفة, وازدادت عمليات البحث مؤخرًا عن اهمية شرب الحلبة لمدة 5 ايام في الصباح على الريق, وخلال هذا المقال سنوضح اهمية تناول مشروب الحلبة لمدة 5 ايام للجسم, وطريقة تحضير مشروب الحلبة للاستفادة منه بشكل صحيح.

ما هي اهمية تناول الحلبة لمدة 5 ايام على الريق

للحلبة العديد من الفوائد للجسم, فهي تعد كنز طبيعي ينصح الكثير من الاطباء بتناوله عن طريق تحميص كمية من بذور الحلبة ثم طحنها حتي يصبح قوامها ناعم ويتم وضع معلقة منها على كوب من الماء الساخن وتقلب جيدًا ويتم تناولها في الصباح على الريق للاستفادة منها كالتالي:-

تعمل على فقدان الوزن فعند تناولها على الريق تعمل على ملئ المعدة وتعطي احساس بالشبع لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات, كما تحفز الجسم الي حرق الدهون وبالتالي خسارة الوزن.

تحتوي الحلبة على مواد مضادة للاكسدة والتي تحفز من عمل الجهاز الهضمي كما تقلل من تعرض الجهاز الهضمي للمشاكل مثل عسر الهضم والانتفاخ, كما انها تحفز الجسم الي ازالة السموم المتراكمة به.

تحتوي الحلبة على نسبة من الاحماض الامينية والمعروفة بدورها في تحفيز البنكرياس الي انتاج كمية اكبر من الانسولين وبالتالي تحافظ على نسبة السكر المتوازنة في الجسم.

تحتوي على نسبة من الاستروجين وهو من الهرمونات التي تحفز نمو انسجة الثدي وبالتالي زيادة جحم الثدي.

ما هي الخطوات التي يجب تجنبها عند تناول الحلبة

عدم تناول الحلبة بكمية كبيرة في اليوم لان ذلك قد يتسبب في حساسية مفرطة وقد ينتج عنه الاسهال والجفاف, ويجب استشارة الطبيب في حالة المعاناة من قرح في المعدة قبل تناول الحلبة بشكل يومي.

السيدات الحوامل يجب عدم الافراط في شرب الحلبة لانها قد تسبب تقلصات وقد تنتهي بولادة مبكرة.