نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقوار فكرة عبقرية لتقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ هتقوري أكثر من 3 كيلو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوير الكوسة والباذنجان من الممكن أن يتم من خلال عدد من الطرق المختلفة، وتلك الطرق تعد بديل ممتاز عن استعمال المقوار، ومن الممكن الاستغناء عنه تماما للحصول على الخضار خاوي تماما وجاهز على الحشو، وتعتبر الطرق الآتي ذكرها في الفقرات القادمة من بين أهم الطرق التي تعد أفضل من طريقة المقوار العادية حيث أنها تساعد في الحصول على كميات كبيرة من الخضار المستخدم في الحشو، وفيما يأتي أهم المعلومات عن أفضل الطرق للتقوير السريع للخضار وفي أقل وقت ممكن.

تقوير الكوسة والباذنجان بدون مقوار

الطريقة العادية تعد جيدة في التقوير للكوسة والباذنجان، ولكن هناك طرق تعد أفضل من طريقة المقوار نظرا لاتسامها بالسرعة وهي تلك الطرق التي من الممكن أن نستعمل فيها الأدوات المطبخية العادية أو أي أدوات من التي تستخدم على المائدة وتكون ميسرة بشكل كبير لتقوير أنواع الخضار المختلفة، ومن خلال الآتي توضيح لأفضل طرق التقوير للباذنجان والكوسة على الإطلاق.

طريقة تقوير الكوسة باستعمال السكين

من الممكن أن يتم التقوير للكوسة وبمنتهى السهولة من خلال الاستعانة بالسكين، حيث تعتبر السكين أداة ممتازة من خلالها يسهل الحصول على الثمار جاهزة تماما للتقوير وتعتبر من أهم أنواع الأدوات التي يكون من السهل استخدامها لإخراج ما يتواجد من لب الثمرة للتيسير من خطوة حشوها.

تقوير الكوسة والباذنجان باستعمال الشوكة

الشوكة من الممكن أن يتم استعمالها للتخلص تماما من لب الثمار وتجهيزها للحشو ومن المفضل قبل القيام بالتقوير لخضار الباذنجان أن يتم فرك الثمرة جيدا قبل أن يتم إدخال الطرف المدبب للشوكة بداخلها، ومن الممكن أن يتم لف الشوكة بشكل مستمر للحصول على الثمرة بمساحة بداخلها تكفي للحشو أي كان نوعه سواء حشوة أرز أو حشوة من اللحم المفروم.

تقوير الكوسة والباذنجان باستعمال قطاعة التفاح

من الممكن أن يتم استعمال القطاعة للحصول على الخضار وقد تم تقويره تماما وتخليصه من اللب وهذا ما يكون من خلال حركة واحدة ندخل القطاعة بالثمرة ثم نسحبها نحو الخارج ومعها بقايا لب الثمرة، وتعد هي الطريقة الأسرع للتقوير.