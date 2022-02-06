لو مش عملية بالطريقة يبقى عمرك ما عملتيه قبل كده... ألذ طريقة لعمل القرنبيط المقلى المقرمش وسر القرمشة الخطير

القرنبيط المقلى المقرمش، القرنبيط يعتبر من الوجبات المحببة لدى فئة كبيرة من المصريين ويتم عمله بأكثر من طريقة، فمن الممكن أن إعداد القرنبيط المقلي وفي صينية في الفرن، فهو يعد من الخضروات الغنية بالفسفور كما يحتوي على عناصر غذائية كثيرة تفيد الجسم، وهذا بالإضافة إلى طعمه اللذيذ والشهي، ويمكن تناوله مع الخبز أو تناوله مع الأرز، على حسب احتياجك.

القرنبيط المقلى المقرمش

هو من الأكلات المفيدة جدا ونحن من خلال موقعنا قدمنا لكم كيفية تحضيره بطرق مختلفة

مكونات عمل القرنبيط المقلى.

عدد واحد ثمرة قرنبيط متوسطة الحجم.

نصف ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة فلفل أسود.

كوب دقيق.

عدد أربع بيضات.

حزمة كزبرة خضراء.

حزمة شبت خضراء.

4 فصوص ثوم مفرومين.

1 كوب من اللبن.

ملعقة من البيكنج بودر.

زيت للقلي.

طريقة تحضير عمل القرنبيط المقلى.

تقسم زهرة القرنبيط الكبيرة إلى زهور متوسطة الحجم.

نضع القرنبيط في إناء به ماء على النار للسلق.

إحضار إناء عميق ونضع فيه الدقيق الملح والفلفل والكمون ونضعهم على النار.

نقوم بفرم الخضرة والثوم وخفق البيض والبيكنج بودر وكوب اللبن.

وضع هذا الخليط على الدقيق، وإضافة ملعقة من البقسماط للحصول على قوام من الخليط المتماسك.

نقوم بإحضار طاسة فيها الكثير من الزيت للقلي، ونضعها على النار حتى يسخن الزيت.

إحضار قطع القرنبيط الصغيرة ونغمسها في الخليط ثم نضعها في الزيت وتحمر.

مكونات عمل صينية قرنبيط في الفرن

ثمرة من القرنبيط متوسطة الحجم ونقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة.

عدد 5 بيضات.

بصل أخضر وكزبرة.

حزمة بقدونس خضراء.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب ماء بارد.

ونصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة فلفل أسود.

عدد ثلاث ملاعق سمن.

جبنه رومي مبشورة.

طريقة تحضير صينية قرنبيط في الفرن