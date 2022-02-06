حضري 30 قطعة من الاكلير الهش بكوب دقيق فقط

الاكلير يعتبر من أرقى وأشهى الحلويات الفرنسية، لأن مذاقة رائع ولذيذ، ورائحته شهية للغاية، مما يجعل لا أحد يستغنى عنه في المناسبات، ويمكن حشوة بأكثر من نكهة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل الاكلير الفرنسي بالصور.

طريقة عمل الاكلير الفرنسي

مكونات الحشو

كوب كبير من السكر.

كأس إلا ربع كبير من الطحين.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

نصف لتر من الحليب.

صفار ٣ حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

١٥ جرام من الزبدة.

مكونات العجينة

٧٠ جرام من الكريمة.

كأس كبير من الماء العادي.

كوب كبير من الدقيق.

٤ حبات من البيض.

مكونات التزيين

كأس كبير من حبات الشوكولاتة.

طريقة تحضير الاكلير الفرنسي