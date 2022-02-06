طريقة عمل المكرونة بالبشاميل للمبتدئين تعرفي علي سر نجاح صنية المكرونة

المكرونة بالبشاميل ، الكثيرين من ربات البيوت يرغب في معرفة الطريقة الصحيحة لصنية المكرونة بالشاميل وخاصة إذا كنتي مبتدئة فقط يجب علكيي إحضار المقادير التي سوف نذكرها بالسطور القادمة، سوف تقوم بتحضير أشهى أنواع المكرونة البشاميل المذابة بالكريمة،تحتوي هذه الوصفة ذات الملمس الناعم والشكل الجميل عاي الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، وذلك بسبب المكونات التي تتداخل في صنعها، اليكم طريقة عمل المكرونة بالباشمل والمكونات الخاصة وسر نجاها.

مكونات المكرونة البشاميل

ربع كيلو لحم مفروم ويمكن استبداله بقطع من الدجاج منزوع الجلد.

كيس مكرونة مخصصة لعمل الصنية.

نصف ملعقة كبيرة سمن أو مكعب زبد.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

بصلة مبشور ناعم.

فلفل أخضر مقطع.

ملعقة صغيرة ملح .

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

3 بيضات.

صلصة أو معجون طماطم.

2 كوب حليب.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

2 كوب شوربة دجاج أو يمكن استبداله بمكعب مرق.

طريقة عمل مكرونة البشاميل

قبل تحضير المكرونة يجب أولاً تحضير اللحم المفروم ونقوم بصنعه بهذه الطريقة السهلة:

نقوم بوضع السمن في مقلاه ونرفعه علي نار متوسطة.

قومي بإضافة اللحم المفروم والبصل ونقلبه جيداً.

يجب وضع الفلفل الأخضر إلي اللحم مع الاستمرار في التقليب جيدا.

أضيفي الملح والفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة من القرفة.

استمري في التقليب حتى ينضج اللحم تمامًا بمجرد أن ينضج اللحم المفروم ، ارفعه عن النار واتركه جانبًا.

تحضير البشاميل:

ضعي مقلاة على النار وضعي فيها ملعقتين من السمن.

انتظري حتى يذوب السمن ثم أضيفي 3 ملاعق كبيرة من الطحين واخلطي الطحين مع السمن حتى يتحول لونه إلى اللون الأصفر الفاتح.

ثم نضيف الحليب البارد مع التحريك ثم نضيف 2 كوب من الشوربة مع التحريك باستمرار.

نضيف الملح والفلفل الأسود ونخلط جيداً حتى يصل البشاميل إلى نقطة الغليان.

بعد ذلك ، يُرفع عن النار ويُحتفظ بكوب من البشاميل لتزين الوجه به.

تحضير صنية المكرونة بالبشاميل

لعمل صنية مكرونة بالباشميل ناجحة للمبتدئين يجب اتباع الطريقة التالية:

توضع المكرونة المسلوقة في قدر به البشاميل وتخلط جيداً.

في صينية بيركس يجب دهنها بالسمن جيداً.

ضع بقسماط ناعم في قاع الصينية.

الآن ضع نصف كمية المعكرونة في الدرج ، مع الحرص على توزيعها بالتساوي.

ثم ضعي اللحم المفروم على طبقة المعكرونة وافرد اللحم في جميع أنحاء الصينية.

ثم نضيف باقي المعكرونة ونسوي سطح الكوب المتبقي من البشاميل.

في فرن 200 درجة مسخن مسبقًا ، ضعي صينية من المعكرونة على الرف الأوسط للفرن حتى يتحول لون سطح الصينية إلى الأحمر ثم أخرجيها.

طريقة التقديم

يجب تقديم المكرونة ساخنة مع الدجاج المقلي أو الكفتية المشوية كما يمكنك تقديم البطاطس المقرمشة معها.