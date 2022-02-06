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عمر شويل - جدة وداعا ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشراييين مشروب سحري هدية للبشرية سر عجيب شاهد ماذا يخفي الأطباء - ثقفني
يعتبر الرمان من الفاكهة التي يحبها الكثير ويقدمون على تناولها بكثرة، فهذه الفاكهة بحبها الصغير والكبير، فالرمان يعرف بطعمه اللذيذ وبشكله الذي لا يقاوم، فطريقة أكل الرمان تختلف من شخص لآخر، فالبعض يحب تناوله هكذا والبعض يحب إضافة إليه السكر والقليل من الماء، ويمكن أيضا تناوله مع عصير الفراولة، فعلى الرغم من طعمه اللذيذ فهو يحتوي أيضا على فوائد صحية كثيرة، فهو يضم الكثير من المعادن والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم، كما يمده بعناصر غذائية مفيدة جداً ويحتاجها، ومن مقالنا سنتعرف سوياً على فوائد الرمان.
علاج ضغط الدم بالرمان
- مضخ جيد للأكسجين للجسم
يحتوي الرمان على الكثير من مضادات الأكسدة التي تعمل على ضخ الأكسجين في الجسم، كما أنه يعمل على مقاومة الجذور الحرة ويحمي الجسم من تجلط الدم، ويقوم على تقليل الكوليسترول في الدم.
- يقي من تصلب الشرايين:
مع التقدم في السن، وفي الوقت الحالي أصبح طعامنا يحتوي على كثير من الزيوت التي قد تؤدي إلى انسداد الشرايين، ويوجد في الرمان مضادات أكسدة تعمل على تقليل الكوليسترول الضار، وعند أكل الرمان تقل فرصة حدوث تصلب بالشرايين.
- محسن جيد للذاكرة:
حيث أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذي لديهم مشاكل في الذاكرة يتم إعطاءهم كوب كم عصير الرمان يومياً، وبعد مرور فترة تمت ملاحظة التحسن في الذاكرة.
- يحمي من التهابات المفاصل:
حيث يقوم الرمان من تقليل التعرض إلى الغضروف، فهو يقوم بمواجهة الإنزيم المسؤول عن ذلك، كما أن الرمان يعمل على تخفيف حدوث الالتهابات.
- يقلل من أمراض القلب وبعض الأمراض الأخرى:
هناك بعض الدراسات تثبت أن الرمان له دور في القضاء على سرطان البروستاتا، كما أنه يقلل من أمراض الأوعية الدموية وكذلك القلب.
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