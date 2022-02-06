بكوب لبن فقط اعملي 2 كيلو نوتيلا في الخلاط بطعم يجنن احلي من الجاهز

طريقة عمل النوتيلا هي من أكثر الوصفات المنزلية التي يكثر البحث عنها، حيث أن النوتيلا هي شوكولاتة ذات قوام ثقيل وكريمي، وتتميز بطعم لذيذ وشهي، وتستخدم في تزيين التورتة والحلويات، كما يمكن تناولها مباشرة بالمعلقة، وهي من النوع الدهني ذات القوام السميك ويوجد لها مصانع مخصصة لإنتاجها بشكل مستمر، ولكن أكثر عيب يقع عليها هي أنها غالية الثمن، ولذلك لا يستطيع كل الناس شراؤها، ولذلك تتسارع ربات المنازل لتصنيع النوتيلا في المنزل طبقا لجودة النوتيلا الأصلية.

مكونات إعداد النوتيلا

تعتير هذه الطريقة هي الطريقة الأشهر والأفضل في تصنيع شوكولاتة النوتيلا في المنزل، حيث يتم تحضيرها كما يلي:

3 كوب من مكسرات البندق المقشر.

ربع كوب من أي نوع زيت نباتي.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب ونصف من السكر البودر.

نصف كوب من مسحوق الكاكاو الخام الناعم.

طريقة إعداد النوتيلا بكيلو حليب

يتم تسخين الفرن أولا، ثم يتم توزيع البندق على صينية، ونضعه في الفرن لمدة ربع ساعة لكي يتحمص.

نخرج البندق، ثم نتركه ليبرد، ثم نقوم بطحن البندق في المطحنة الكهربائية حتى يصبح البندق كالبودر الناعم.

ثم في الخلاط الكهربائي نضع مسحوق البندق مع السكر مع الزيت والكاكاو والفانيليا، ونخفقهم جيدا لمدة ربع ساعة.

نقوم بالاحتفاظ بالنوتيلا المنزلية في الثلاجة لوقت الاستخدام.

طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا السائلة الكريمي

تعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات المحببة لدى الأطفال، حيث يعشق الأطفال الشوكولاتة الكريمي بشكل كبير، ويمكن أن توضع في السندويتشات الخاصة بالأطفال أثناء الذهاب إلى الرحلات أو في الأيام الدراسية كوجبة خفيفة، حيث يتم تحضيرها كالتالي:

المكونات

كوب من السكر البودر.

نصف كوب من الكريمة.

ربع كوب من الزبدة.

ربع كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النوتيلا الأصلية.

طريقة التحضير