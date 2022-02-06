اسحريهم بشفايفك الوردية.. بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة ومكونات طبيعية 100%

بدلا من التعرض للأضرار التي تسبب بها مستحضرات التجميل خصوصا الأشخاص الذين يقومون باستخدام مستحضرات تجميل غير أصلية ‏يمكن استبدال ذلك من خلال إعداد بعض المستحضرات التجميل التي يتم اعدادها من مكونات طبيعية في المنزل وفي نفس الوقت يكون لها لون جميل ومميز ويمكن استخدامه بشكل يومي أيضا‏‏ ‏أيضًا واستخدام العديد من المكونات التي نحتاج إليها ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد روج الشفايف الطبيعي باستخدام بعض المكونات الطبيعية التي تكون خفيفة على البشرة وفي نفس الوقت تعطي لون جميلة ومميزة مثلا ألوان الروج العادية التي نقوم بشرائها من محلات مستحضرات التجميل ‏الطريقة التي يتم استخدامها في إعداد هذا الروج هي النشا وبعض المكونات الطبيعية الأخرى.

‏طريقة استخدام ملعقة نشا في تحضير روج الشفايف الطبيعي الثابت

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فيما يلي سنتعرف على ‏طريقة الاستخدام ملعقة نشا بالإضافة إلى بعض المكونات الطبيعية الأخرى حتى نستطيع الحصول على روج شفايف طبيعي له ألوان جميلة ويمكن تغير هذه الألوان بناء على الطريقة التي نقوم بإعداد الروج بها فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع أن هذا الروج الطبيعي الثابت وهذه المكونات هي:

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ملعقة نشا كبيرة

ملعقة كبيرة من زيت ‏جوز الهند لانه من الزيوت التي تحافظ على الشفايف وتعطيها لمعة جميلة.

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‏ ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام إذا اردنا الحصول على لون الروج البني ويمكن استخدام بعض الألوان الأخرى مثل ألوان ظل العيون وبعض الألوان الأخرى التي تساعد على إعطاء لون جميل.

ملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة الاستخدام ملعقة نشا حتى تساعد على إعداد روج الشفايف الطبيعي وهذه الطريقة هي:

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