سر القرمشة.. طريقة عمل لقمة القاضي اللذيذة والمقرمشة بمكونات اقتصادية بطعم أحلي من الجاهز

لقمة القاضي احد الحلويات الشامية اللذيذة التي انتشرت بشكل كبير في مصر في السنوات الاخيرة اصبح المصريون يحبون تناولها اعدادها في المنزل واعدادها عند محلات الحلويات الشرقية الذي له وهي من الحلويات سهلة التحضير والتي يتم اعدادها في المنزل بكميات كبيرة ولكن عندما يتم شرائها لقمة القاضي من محلات الحلويات تكون مقرمش أكثر و ذهبية ولها طعم مميز ‏لكن عندما يتم استخدام هذه الطريقة في المنزل فإننا لن أحصل على هذه نتيجة لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد لقمة القاضي المقرمشة حتى نحصل على نتيجة اعدادها داخل المحلات نتحدث عن المكونات المهمة أثناء إعداد لقمة القاضي حتى تكون لذيذة مقرمشة و مناسب للاستخدام ويمكن تقديمها بشكل جميل.

مكونات طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة

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تحتاج لقمة القاضي إلى بعض المكونات حتى تكون ذهبية ومقرمشة ولها طعم مميز ‏كما أنها تحتاج إلى دقة في المقادير حتى تكون العجينة مناسبة وذلك من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المقادير المناسبة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد لقمة القاضي المقرمشة وهذه المكونات هي:

كوب كبير من الماء.

ملعقة من السكر الناعم.

¼ كوب زيت نباتي.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة النشا.

ثلاث أكواب كبيرة من الطحين.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة إعداد لقمة القاضي المقرمشة

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد لقمة القاضي المقرمشة وهذه الخطوات هي:

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