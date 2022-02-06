بدون تعب..  تقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم في ثواني

تقشير الثوم هي من أكثر الطرق انتشارا من حيث البحث على موقع جوجل، حيث أن تقشير الثوم هو أحد المهام المنزلية التي تقوم بها جميع الطهاة أو ربات المنازل، وذلك من أجل الاستفادة من حبات الثوم من أجل الطهي وأعداد الأطعمة والوصفات اللذيذة، كما يتم تقشير الثوم أيضا باستخدامه في الوصفات العلاجية الخاصة بالبشرة والشعر، حيث يحتوي الثوم على الكثير من الفوائد الغذائية والصحية التي تقوي الجسم وتقتل البكتيريا والميكروبات الموجودة بداخله.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

لابد من اتباع هذه الطريقة من أجل تقشير كمية كبيرة من الثوم، ومن ثم تخزينها في الثلاجة لوقت الاستخدام، حيث أن الثوم من الخضروات التي لا يتم الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال في أي مطبخ، حيث يتم تنفيذ ما يلي:

كمية كبيرة من الثوم.

3 لتر ماء.

طريقة تقشير الثوم

حيث يتم تفصيص الثوم عن بعضه.

ثم يتم غلي إناء به 3 لتر ماء مغلي.

ثم يتم نقع الثوم في الماء المغلي لمدة ربع ساعة.

ثم يتم تقشير الثوم بكل سهولة سواء كان باليد أو بطرف السكين.

تساعد تلك الطريقة على تقشير كميات كبيرة من الثوم في وقت قياسي.

طريقة آخري لتقشير الثوم بكل سهولة

حيث أن هذه الطريقة هي من أشهر الطرق في قارة أوروبا ويعتمد عليها الكثير من الطهاة، وذلك بسبب كثرة استخدام الثوم في إعداد أشهى الأطباق، فهو من الخضروات التي لابد من إضافتها لجميع أطباق اللحوم وأطباق الأسماك والكثير من أنواع المقبلات والشوربات والسلطات وتحضير أي نوع من المخللات، ولذلك فلابد من وجوده في كل مطبخ بكميات كبيرة، حيث يتم تقشيره كما يلي:

المكونات

مقدار كبير من الثوم.

طريقة تحضير الوصفة