أصنعي عجينة الكريب في البيت بمكونات بسيطة وفي أقل من 10 دقائق وبأقل التكاليف

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عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة الكريب، الكريب أكلة غربية الأصل تعود للمطبخ الفرنسي ولكنها بمرور الوقت انتقلت لدول البكر المتوسط، وفي البداية كان يتم حشوه بالحلويات والشوكولاتة، وبعدها بدأ يتم حشوه بحشوات مالحة، وأول من قام بحشو الكريب بالحادق هم المصريين وأدخلوا فيه أنواع كثيرة من اللحوم والخضراوات والجبن وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة عمل عجينة الكريب الهشه ولتي تتميز بطعمها اللذيذ.

طريقة عمل عجينة الكريب

بكل سهولة يمكن الحصول على عجينة الكريب في البيت مثل المطاعم، ويتم تحضيرها بالمكونات التالية:

المكونات:

كوب من الدقيق الأبيض.

عدد ٣ ملاعق زبدة سايحة.

كوب حليب.

نصف ملعقة فانيليا سائلة.

بيضتان.

ملعقة سكر كبيرة.

طريقة التحضير:

أولاً نخلط الحليب مع البيض في الخلاط الكهربي، وأثناء الخلط نضيف السكر والفانيليا. ثم نضع الخليط في وعاء عميق ونضيف له الزبدة ونقلبهم، ونضيف الدقيق بشكل تدريجي ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات. نضع الإناء في الثلاجة لمدة نصف يوم. ندهن المقلاة بزيت أو زبدة، ونضع عليها جزء من العجينة ونقلبها على وجهيها ليصبح لونهم ذهبي. نكرر هذه الخطوات حتى ننتهي من كمية العجين كاملةً.

طريقة عمل الكريب بالنوتيلا

كريب النوتيلا هو أول أنواع الكريب التي ظهرت على الإطلاق في فرنسا، ويمكن تحضيره في المطبخ العربي كما يلي:

المقادير:

عجينة كريب جاهزة.

كوب من النوتيلا.

شرائح فراولة.

موز مقطع.

طريقة التحضير:

اول خطوة ندهن العجينة بالنوتيلا، ونضيف علينا شرائح الفراولة والموز ونغلق الكريب بالطريقة المفضلة. ثم يقدم بعد وضع صوص الشوكولاتة عليه.

طريقة عمل الكريب المقرمش

المقادير:

كوب من الدقيق المنخول.

وكوب حليب.

كوب ماء.

ملعقتان من النشا.

بيضة.

ملعقة زيت كبيرة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير:

نبدأ بخلط جميع المكونات السابقة معاً ونتركها لمدة نصف ساعة.