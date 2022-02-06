وداعاً لفشل البسبوسة.. طريقة عمل البسبوسة الطرية والمتماسكة بطعم يجنن احلي من الجاهز

البسبوسة، تعتبر نوعية حلوى البسبوسة من بين أهم وأشهر ما يمكن عمله في المنزل من أشهى الحلويات العربية والشرقية والتي تتنوع طرق إعدادها كما تتعدد أنواعها المختلفة، وإليكم من خلال ما يأتي من تلك الفقرات التي تشتمل عليها سطورنا الآتية أهم المعلومات عن أفضل وصفة من الوصفات الأكثر شيوع لحلوى البسبوسة، والتي تعد مكوناتها متوفرة، ومن الممكن أن يتم عملها في البيت وبأقل تكلفة ممكنة، وبخطوات بسيطة يكون من السهل على ربة المنزل عمل وصفة البسبوسة في أقل وقت ممكن، وإليكم عبر ما يأتي أهم المقادير وطريقة التحضير الأفضل للوصفة.

مكونات البسبوسة

من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال خطوات سهلة إذا ما توفرت مكونات الخلطة الأساسية للبسبوسة والتي يكون من السهل بعد توفرها على ربة المنزل أن تقوم بعمل أشهى وأشهر نوع حلويات شرقية يفضلها الكثير من الناس، ومن خلال ما يأتي أهم المكونات التي لا بد من توفرها لعمل أفضل حلوى من البسبوسة، من الممكن أن يتم التحضير لعمل أفضل الوصفات وأيسرها من البسبوسة وذلك باستعمال المكونات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

ثلاثة أكواب من السميد.

ربع كوب عسل جلوكوز.

نصف كوب من السمن البلدي.

رشة من الملح.

ربع ملعقة من الييكينج بودر.

كوب من الحليب.

ربع كوب من الزبادي.

شربات ساخن.

طريقة إعداد البسبوسة في البيت

وصفة البسبوسة من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال اتباع ما يأتي من تلك الفقرات القادمة: