أسهل طريقة لعمل خبز التورتيلا والشاورما أسرع خبز بدون خميرة لكل أنواع السندوتشات

أصبحت الآن جميع الأطعمة الشهية تكون متواجدة بداخل خبز التورتيلا، من هذه الوصفات هي الشاورما بنوعيها مع أنواع الدجاج المختلفة، فهو أصبح الآن بديل جيد لجميع أنواع الخبز الآخر، كما أنه يصعب على الجميع شرائه من الخارج، ولكن يمكن عمله في المنزل بسهولة كبيرة، فمن خلال استخدام بعض المكونات البسيطة يمكن تنفيذ الخطوات وتجهيز أشهى الأطعمة في المنزل.

خطوات عمل خبز التورتيلا

يمكنكم البدء في عمل كافة الوصفات الشهية بسهولة في المنزل، حيث يعتبر شرائها لا يعتبر شيء جيد على الإطلاق، بل يمكن اتباع خطوات محددة وسيكون كل شيء سهل تنفيذه، وتأتي مكونات تحضير خبز التورتيلا بهذا الشكل:

حوالي ثلاثة أكواب من الدقيق.

وحوالي ملعقة كاملة صغيرة من الملح.

ثلث كوب من الزيت.

كوب من الماء الساخن للعجن.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

خطوات تنفيذ عمل خبز التورتيلا

يمكن عمل خبز التورتيلا في المنزل عن تنفيذ الخطوات القادمة، وذلك بدلاً من الذهاب إلى المطاعم لتناول الشاورما وغيره من الأصناف المختلفة بداخل خبز التورتيلا، وتأتي الخطوات هكذا: