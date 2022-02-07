تحذير.. كارثة صحية بسبب الرمان لم ينتبه لها أحد كيف يصبح الرمان سبباً لهلاكنا

تعرف فاكهة الرمان بأنها أفضل أنواع الفواكه إلى جانب فوائدها العديدة ويحبها الكثير منا من الكبار والصغار لذلك لا نستطيع أن نستغني عنها وتساعد في الشفاء من الأمراض والتخلص من الأنيميا وفقر الدم ولكن في نفس الوقت يمكن للرمان أن يسبب هلاكنا ويقضي على حياتنا فنتعرف على أهم التفاصيل في هذا الموضوع من خلال هذا المقال.

أضرار الرمان على الصحة

على الرغم من فوائد الرمان العظيمة ولكن يمكن أن يهلكنا ويدمر صحتنا وذلك بسبب الأكثار في تناوله، فنجد مجموعة من الناس في موسم تواجد الرمان يقومون بشراء كميات كثيرة من الرمان لتناولها فأن ذلك يسبب لهم كثير من الإضرار وهي:

يمكن أن يسبب الرمان قرحة المعدة ويعمل على تهييجها وحدوث عسر الهضم والإمساك الحاد حيث تعمل بذور الرمان على حدوث الإمساك بنسبة كبيرة، يعمل كثر تقشير كميات كبيرة على اسمرار اليدين وجفافهم، يؤدي كثرة تناوله إلى حدوث آلام القولون الحادة ويمكن أن يسبب تراكم والجراثيم في المعدة وذلك بسبب حدوث الإمساك، يكون سبب من وجود سرطان القولون وحدوث انتفاخات وغازات.

فوائد الرمان للجسم

على الرغم من إضرار الرمان التي تحدثنا عنها في الأسطر السابقة ألا أنه لا يمكن أن ننسى أهم فوائده والتي نتعرف عليها خلال النقاط التالية: