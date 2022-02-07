طريقة عمل الشكشوكة المميزة والشهية على الطريقة المصرية و التركية بالطعم الرائع

تعتبر الشكشوكة من الاكلات الشعبية والمنتشرة بكثرة فى معظم البلدان العربية. كما تعد الشكشوكة من الاكلات اللذيذة والشهية وخاصة إذا تم تحضيرها بطريقة صحيحة. وتحتوى الشكشوكة على العديد من الفوائد الغذائية الهامة لصحة الانسان. حيث يدخل فى عمل الشكشوكة العديد من المكونات الهامة والتى تعطى قيمة غذائية كبيرة لـ طبق الشكشوكة. وخلال الخطوات التالية سوف نوضح افضل الوصفات لعمل الشكشوكة فى المنزل على الطريقة المصرية والتركية.

طريقة وخطوات عمل الشكشوكة المصرية

مكونات ومقادير الشكشوكة المصرية

خمس حبات من البيض.

حبتان من البصل مقطع قطع ناعمة.

ثلاث حبات من الطماطم مقطعة قطع ناعمة.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

حبتان من الفلفل الأخضر قطع ناعمة.

ملعقة صغيرة من الشطة.

رشة من الملح حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق من الزيت.

خطوات تحضير الشكشوكة المصرية

فى مقلاة على نار متوسطة نضع الزيت والبصل ثم الثوم والتقليب حتى تصل المكونات الى اللون الذهبى.

ثم نقوم بوضع الطماطم والتقليب حتى تقارب على النضج ثم إضافة الفلفل الاخضر والشطة والملح مع التقليب حتى تتسبك المكونات.

اضافة البيض واحدة واحدة ويترك البيض دقيقة ثم تقلب المكونات معا جيدا حتى يجف ماء المكونات ويصبح الخليط مفلفل.

ترفع الشكشوكة من على النار وتقدم ساخنة.

كما يمكن وضع البيض وتركة دون تقليب حتى ينضج ثم ترفع الشكشوكة وتقدم وهنا نحصل على شكشوكة بيض عيون حسب الرغبة.

طريقة عمل الشكشوكة التركية اللذيذة

مكونات ومقادير الشكشوكة التركية

اربع او خمس حبات من البيض.

ثلاث حبات من الطماطم المفرومة.

ايضا حبة من البصل المفروم.

كذلك ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

مع ملعقتان من البقدونس المفروم.

ثم ملعقتان من زيت الزيتون.

مع ملعقة صغيرة من البابريكا.

كذلك ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة شطة .

ملح حسب الرغبة.

حبة من الفلفل الرومي مفروم.

ملعقة من الفلفل الأسود حسب الرغبة.

خطوات عمل الشكشوكة التركية