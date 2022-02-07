طريقة عمل عمل بطاطس “هاش براون” أحلى من ماكدونالدز فطار المطاعم في البيت

يعشق الكثير منا البطاطس ويحبها كثير من الكبار والصغار وتكون البطاطس المحمرة أو المقلية من أكثر أنواع البطاطس التي يحبها الصغار مع الكاتشب لذلك استطعنا أن نجد لكم طريقة تحضير البطاطس المقرمشة مثل ماك ونتناولها من خلال هذا المقال.

مكونات عمل بطاطس ماك

عندما يذهب البعض منا إلى المطاعم وتناول وجبات من ماك أو كنتاكي نجد وجود علبة بطاطس مقرمشة مع الوجبة سوف نجهز مثل هذه البطاطس في المنزل وتكون مقرمشة ولذيذة سوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية:

٢ كيلو بطاطس.

٢ ملعقة نشا.

ملعقة ملح.

ماء مثلج.

زيت للقلي.

نصف ملعقة بابريكا.

ملعقة دقيق.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بتاعة ماك

بعد أن تعرفنا على مكونات عمل البطاطس نقوم الآن بالتعرف على خطوات أعدادها وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال الخطوات التالية: