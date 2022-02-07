بحفنة ملح قولي وداعا لتشققات وخشونة القدمين مجربة تقشير تنعيم ترطيب وتبييض ونتيجة فورية

تقشير وتنعيم القدمين من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثير من السيدات، لذلك يبحثون دائماً عن مكونات طبيعية لتنعيم القدم والتخلص من التشققات وإزالة الجلد الميت، حيث تعاني العديد من النساء بتشقق القدمين وخصوصاً في فصل الشتاء، في هذا المقال سوف نقدم لكم طرق ووصفات لتقشير وتنعيم القدم.

تقشير القدمين وتبيضها

يوجد العديد من الطرق المختلفة والوصفات المتعددة في تقشير القدمين ومن هذه الوصفات فيما يلي.

تقشير القدمين بالملح

الملح من للمواد الطبيعية التي تجعل القدم ناعمة وخالية من الجلد الميت.

وضع ٢ ملعقة من الملح مع عصير الليمون وندعك القدمين بطريقة دائرية لمدة ٥ دقائق سوف تلاحظين الفرق الكبير في نعومة وتبيض القدمين.

تقشير القدمين بالسكر

السكر أيضاً من المواد الفعالة في تقشير وتنعيم القدمين ويساعد في إزلة الجلد الميت فيجعل القدمين أكثر نضارة.

نحضر وعاء ثم نضع ٢ ملعقة سكر مع عصير الليمون ونضع الخليط على القدمين وندعك بطريقة دائرية لمدة ٣ دقائق ثم نشطف القدمين بالماء الفاتر.

تقشير الرجلين بالقهوة

القهوة من أهم الأشياء التي تستخدم في تقشير القدمين فهي لها فاعلية كبيرة في إزلة البقع والجلد الميت، وتساعد أيضاً في تفتيح وتنعيم القدمين.

نضع ٢ ملعقة قهوة (بن) مع ملعقة عسل أبيض ونقلبهم جيداً.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على القدمين وندعكهم بطريقة دائرية لمدة ٥ دقائق.

ثم نشطف القدمين بالماء الفاتر ثم ننشفها جيداً.

تقشير القدمين بالصبار