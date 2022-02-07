عندك 100كيلو بطاطس سنخزنهم بقشرهم خبره السنين عند الفلاحين حرفيا تخزين البطاطس طول السنه من غير سوس

يجب أن نقوم بتخزين البطاطس بطريقة صحيحة حيث يقع كثير من الأشخاص في تخزين البطاطس بطريقة خاطئة مما يؤدي إلى تلف كمية البطاطس التي لدينا إلى جانب أنها تقوم بنشر الأمراض والبكتيريا داخل الجسم لذلك يجب أن تقوم ربات المنازل بتخزينها بطريقة صحيحة وسوف نوضح طريقة تخزينها من خلال هذا المقال.

طريقة تخزين البطاطس

يقع كثير من ربات المنازل في تخزين البطاطس بكميات كبيرة بطريقة خاطئة لذلك سوف نوضح طرق تخزين البطاطس بطريقة صحيحة من خلال النقاط التالية:

الطريقة الأولى: يمكن أن نخزن البطاطس عن طريق وضعها في صناديق خشبية ونصنع فيه فتحتات ونبعد الصناديق عن الشمس يجب أن تبقا في غرفة مظلمة.

الطريقة الثانية: نضع البطاطس في غرفة لا يوجد بها ضوء أو شمس ونضع البطاطس في الأرض ونقوم بتغطيتها والحرص على عدم إشعال النور بها وذلك حتى لا تفسد البطاطس.

الطريقة الثانية: نضع البطاطس في غرفة لا يوجد بها ضوء أو شمس ونضع البطاطس في الأرض ونقوم بتغطيتها والحرص على عدم إشعال النور بها وذلك حتى لا تفسد البطاطس. الطريقة الثالثة: يمكن أن نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها ووضعها في الماء الساخن ثم نقوم بتصفيتها ووضعها في أكياس بلاستيكية ونضعها في الفريزر ونخرجها وقت الاستخدام.

أضرار تخزين البطاطس بطريقة خاطئة

نجد أن لتخزين البطاطس بطريقة خاطئة وذلك عندما نقوم بتعرضها للضوء مما يجعلها تفسد وتتعفن ، وعندما يصبح لونها أخضر أو أحمر ونقوم بطبخها فأنها تكون مضرة جدا وتحتوي على مادة تعمل على انتشار السرطان في الجسم وإلى جانب ذلك نجد أنها تعمل على تنشيط البكتيريا في الجهاز الهضمي، ونجد نتيجة التخزين الخاطئ أيضا تتكون على البطاطس بثور صغيرة فيجب أن نقوم برميها فورا لأنها مضرة جدا ويمكن أن تسبب سرطان القولون لذلك يجب على ربات المنازل أتباع الطريقة الصحيحة للتخزين من خلال الأسطر السابقة.