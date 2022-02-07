طريقة عمل الكعك باليانسون الاقتصادي في 10 دقائق بدون أي تكلفة

تكون كيك اليانسون من اشهى أنواع الكعكات المقرمشة واللذيذة التي لا غنى عنها في وجبات الفطار مع الشاي وعرفت بهذا الاسم لان يضاف إليها نكهة اليانسون الذي يعرف بطعمه الرائع وفوائده الكثيرة ورائحته المميزة وسوف نوضح طريقة تحضير كعك اليانسون المقرمش من خلال هذا المقال.

مكونات كعك اليانسون

يتم عمل كعك اليانسون بطريقة سهلة جدا وبمكونات سهلة لا تحتاج إلى تكاليف عالية ويمكن أن تتواجد في كل منزل وسوف نوضح مكونات عملها من خلال النقاط التالية:

١٠ كوب دقيق.

كوب سكر.

كوب ونصف سكر اسمر.

٢ بيضه.

زيت ذرة.

٥ ملاعق بيكنج بودر.

٢ ملعقة يانسون.

٤ ملاعق حليب بودر.

ربع ملعقة جوزة طيب مطحونة.

ملعقة قرنفل مطحون.

ماء للعجن فاتر حسب الحاجة.

طريقة عمل الكعك

بعد أن تعرفنا على المكونات السابقة لعمل الكعك سوف نقوم بتحضيره دون أي وقت أو مجهود وسوف تسعد به جميع أفراد الأسرة وسوف نقوم بتحضيره من خلال الخطوات التالية:

نحضر وعاء نضع به الحليب مع السكر الابيض مع الاسمر مع البيكنج بودر والدقيق ونقلبهم جيدا حتى يتجانسوا.

نضع عليهم اليانسون وجوزة الطيب والقرنفل ونقلبهم جيدا.

نقوم بخفق البيضتين ونضعهم عليهم ونقوم بالعجن.

نضع الزيت بالتدريج ونقوم بالتقليب والعجن لكي تتجانس المكونات.

نضع الماء بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة .

نغطيها ونتركها جانبا لمدة ساعة.

نحضر صينية ونضع بها أوراق الزبدة.

نحضر العجين ونقوم بتقطيعه على شكل أصابع ونقوم بلفها دائرة.

توضع في الصينية لمدة ١٥ دقيقة حتى تختمر أكثر.

نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

نقوم بإدخال الصينية بها حتى ينضج الكعك ويصبح ذهبي اللون من أعلى وأسفل.

نخرجه من الفرن ونقدمه مع الشاي الساخن وبالهناء والشفاء.

فوائد اليانسون

يعمل السانسون على تقليل اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء.

لليانسون أيضا دور مهم وسريع في تسكين الآم المفاصل وتشنجات العضلات.

يعمل اليانسون على تقوية الجهاز المناعي والتحسين من أداءه.

يعمل اليانسون على تنظيم مستوى السكر بالدم.

لليانسون دور كبير في التقليل من الالتهابات والأمراض الجرثومية.

يقوم اليانسون بتعزيز إنتاج هرمون الحليب عند المرضعات.

القيمة الغذائية لليانسون