زيت سحري مضاد للشيخوخة أقوى من البوتوكس يزيل التجاعيد والخطوط الدقيقة على الفور، إليكي سيدتي كيفية تحضير زيت سحري مضاد للشيخوخة يشد البشره ويحارب علامات الشيخوخة، و تحضير هذا الزيت نحتاج إلى بذور الكتان فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب علامات الشيخوخة وتقلل من ظهورها، كما نحتاج إلى زيت الزيتون فهو يحسن صحة البشرة ويغذيها كذلك زيت الزيتون غني بفيتامين E الذي يجدد خلايا الجلد.

زيت سحري مضاد للشيخوخة أقوى من البوتوكس

يتكون الزيت من العناصر التالية :

بذور الكتان.

قشور البرتقال.

كوب صغير من زيت الزيتون البكر ما يعادل 100 مل ويمكنك تعويض زيت الزيتون بزيت آخر من اختيارك.

إزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة

خذ بذور الكتان وقم بطحنها في المطحنة الكهربائية لكي تحصل على مسحوق بذور الكتان، ثم في وعاء ضع مقدار ملعقتين كبيرتين من مسحوق بذور الكتان وقم بتجفيف قشور البرتقال ثم قم بطحنها في المطحنة الكهربائية، لكي تحصل على مسحوق قشور البرتقال وإلى مسحوق بذور الكتان أضف مقدار ملعقة كبيرة من مسحوق قشور البرتقال، ثم امزج قليلاً وبعد ذلك قم بإضافة زيت الزيتون ثم اخلط المكونات جيداً وبعد ذلك ضع الوعاء في حمام مائي ساخن، من أجل تسخين الزيت جيداً لمدة 10 دقائق وبعد ذلك رشح الخليط بواسطة قطعة قماش، لكي تحصل على الزيت فقط بخلاصة المكونات والآن حصلنا على زيت سحري في القضاء على التجاعيد.

طريقة تحضير الزيت واستخدامه

ضع هذا الزيت في برطمان زجاجي ثم يغلق البرطمان بإحكام وبعد ذلك ضعه في مكان مظلم لمدة 3 أيام، وبعد 3 أيام يمكنك البدء في إستخدام هذا الزيت حيث يمكنك تطبيق هذا الزيت على بشرتك مساءً قبل النوم، طبقي الزيت على بشرة وجهك وعنقك ويمكنك تطبيقه أيضاً على التجاعيد حول العينين، ثم دلكي بشرتك بلطف لمدة دقيقتين بحركات دائرية حتى يتم امتصاص الزيت تماماً، ثم اتركي الزيت على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك جيداً بالغسول المناسب لبشرتك، كرري إستخدام هذا الزيت كل مساء للحصول على أفضل النتائج فستختفي التجاعيد نهائياً من أول أسبوع، ستختفي أيضا التصبغات والبقع الداكنة ويبقى هذا الزيت صالح للاستخدام لعدة أشهر مع تخزينه في مكان جاف ومظلم، واستمر في إستخدامه حتى تحصل على النتيجة المرادة.