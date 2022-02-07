طريقة عمل السوفليه بالاوريو والنوتيلا في المنزل

يتم وضع زبدة على النار وإضافة عليها الدقيق وتقلب جيدا ثم نبدأ بإضافة الحليب مع التقليب المستمر حتى يغلى ثم يتم رفعه من على النار واضافت عليه حبيبات الشوكولاته مع التقليب حتى تذوب.