وصفة هندية للتخسيس مذهلة لخسارة 5 كيلو من وزن الجسم في البيت بدون رجيم في بأسبوع واحد فقط

دائما ينصح الأطباء بتناول المشروبات الصحية التي تساهم في حرق الدهون بصورة آمنة، ودائما ينصحون بعدم تناول المشروبات المصنعة لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، التي تؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم، وبالأخص في منطقة البطن والأرداف، ويمكن إعداد مشروب حرق الدهون المكون من النعناع والخيار عن طريق وضع ستة أوراق من النعناع الطازج مع عصير ليمونه واحدة مع نصف كوب من الماء، ثم بعد ذلك نقوم بمزجهم في الخلاط الكهربائي، ونقوم بعد ذلك بتصفية هذا المزيج، ثم نقوم بتناول هذا المزيج في الصباح الباكر على الريق مباشرة، ويمكن تناول هذا المشروب قبل الوجبات على حسب الرغبة، كما يساهم أيضا هذا المشروب على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد بالجسم.

وصفة هندية للتخسيس

يساهم هذا المشروب في التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم بالأخص في منطقة البطن والأرداف، لأن البقدونس يحتوي على عناصر غذائية مفيدة جدا لصحة الجسم، ويساهم أيضا في عملية التمثيل الغذائي للجسم وتحسين عملية الهضم، ومن الممكن تحضير هذا المشروب عن طريق وضع خمسة أوراق من البقدونس، مع خمسة أوراق من النعناع الطازج، مع ملعقة كبيرة من الشمر والشاي الأخضر، وملعقة صغيرة من الكمون، ثم بعد ذلك نقوم بوضع هذه المكونات في لتر ماء مغلي وتترك على نار هادئة لمدة ساعة، وبعد ذلك نقوم بتصفية هذا المشروب ويتم تناول هذا المشروب قبل الوجبات بنصف ساعة تقريبا، ويجب المتابعة عليه بشكل يومي حتى يتم الحصول على النتائج المطلوبة.

القرفة والعسل للتخسيس

يساهم هذا المشروب على تنظيم حركة الأمعاء وأيضا تنظيم عملية الهضم وتنظيف الجسم من السموم المتراكمة داخل الأمعاء، لاحتواء القرفة علي الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة جدا لصحة الجسم، وبالتالي التخلص من الوزن وحرق الدهون بصورة آمنة جدا، يتم إعداد هذا المشروب عن طريق وضع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة على كوب من الماء المغلي، ثم بعد ذلك نقوم بترك هذا المزيج لمدة عشرة دقائق حتى يبرد تماما، ثم نقوم بتحلية المشروب بملعقة من العسل الأبيض، ونقوم بعد ذلك بتناول هذا المشروب على الريق في الصباح الباكر قبل وجبة الإفطار، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من الجنزبيل المطحون على حسب الرغبة، ويجب تناول هذا المشروب قبل الوجبات الثلاثة حتى يساهم على سد الشهية، لأن هذا المشروب يساهم في امتلاء المعدة، والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة داخل الجسم.

عادة ما يزداد الجوع ، لكنه في الواقع شعور بالعطش ، لذلك يجب أن يكون الجسم رطبًا لتجنب الجوع الخادع. يساعد شرب الماء أيضًا على طرد السموم من الجسم ويزيد من التمثيل الغذائي اللازم لتحسين الحرق. ينصح بشرب الكثير من الماء طوال اليوم ، ويمكنك إضافة بعض الحمضيات الطازجة مع عدم وجود سعرات حرارية تقريبًا إلى الماء ، مثل شرائح الليمون وشرائح البرتقال وغيرها ، لإضافة نكهة فريدة إلى الماء وتحقيق أفضل تأثير في إزالة السموم.

الصمغ العربي للتخسيس