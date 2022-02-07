نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب2 كوب دقيق أعملي عجينة السمبوسة المقرمشة بمقادير قطنية بطريقة صحية ولذيذة في المقال التالي
يصنف السمبوسك من أطباق المقبلات المفضلة لدى كل الناس وبالأخص صغار السن ويكثر وجود هذا الطبق في شهر رمضان الكريم حيث أن يتم تقديمه بجانب الأطباق الرئيسية والشوربة والسلطة وغيرها، ومن الممكن أيضا أن نتناوله في أي وقت وفي أي وجبة فقد تتعدد حشوات السمبوسك فيمكن أن يتم حشوه بالخضار أو بالدجاج المفروم أو باللحمة المفرومة أو بتشكيلة مختلفة من الجبن وغير ذلك الكثير، ويمكن أن نقوم بحشوه بالمربى أو بالشوكولاته وغيرهم فالسمبوسك هو عبارة عن عجينة رقيقة جدا تكون على شكل طولي ويتم لفها لتكون على شكل إسطواني أو قد تكون على شكل مثلثات، ومن الممكن أن يتم عملها في الفرن من خلال وضعها في صينية ونقوم بدهنها بالزيت.
مكونات عجينة السمبوسة
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة أو الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- كوب واحد كبير من الماء.
طريقة عمل عجينة السمبوسة
- نقوم بتجهيز وعاء عميق ونضع به كوب واحد كبير من الماء ثم نضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة أو الزيت النباتي ونتركهم على النار حتى الغليان.
- وعند غليان هذا الخليط نقوم بإضافة كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ثم يتم رفعه مباشرة ونستمر في تقليبه بإستخدام ملعقة خشبية حتى يتماسك ويتجانس ثم نتركه جانبا حتى يبرد تماما.
- وبعد أن تبرد هذا الخليط قومي بعجنها بإستخدام الإيد للحصول على عجينة متماسكة وناعمة ويتم تغطيتها ونتركها ربع ساعة حتي ترتاح ليتم فردها بسهولة.
- وبعد مرور هذه المدة نقوم بفرد العجينة لتكون على شكل دائري وتكون رقيقة جدا في السُمك وبعد ذلك يتم تقطيعها على شكل طولي بإستخدام السكينة ونضع شرائح السمبوسك جانبا.
- وبعد الإنتهاء قومي بتجهيز الحشوة المطلوبة ويتم حشو السمبوسك بها ونقوم بغلقها جيدا ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت وعند تسخينه نضع السمبوسك ونتركها لتكون باللون الذهبي ويتم إخراجها ووضعها في طبق وتقدم مباشرة.
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