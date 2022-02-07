ب2 كوب دقيق أعملي عجينة السمبوسة المقرمشة بمقادير قطنية بطريقة صحية ولذيذة

يصنف السمبوسك من أطباق المقبلات المفضلة لدى كل الناس وبالأخص صغار السن ويكثر وجود هذا الطبق في شهر رمضان الكريم حيث أن يتم تقديمه بجانب الأطباق الرئيسية والشوربة والسلطة وغيرها، ومن الممكن أيضا أن نتناوله في أي وقت وفي أي وجبة فقد تتعدد حشوات السمبوسك فيمكن أن يتم حشوه بالخضار أو بالدجاج المفروم أو باللحمة المفرومة أو بتشكيلة مختلفة من الجبن وغير ذلك الكثير، ويمكن أن نقوم بحشوه بالمربى أو بالشوكولاته وغيرهم فالسمبوسك هو عبارة عن عجينة رقيقة جدا تكون على شكل طولي ويتم لفها لتكون على شكل إسطواني أو قد تكون على شكل مثلثات، ومن الممكن أن يتم عملها في الفرن من خلال وضعها في صينية ونقوم بدهنها بالزيت.

مكونات عجينة السمبوسة

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة أو الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

كوب واحد كبير من الماء.

طريقة عمل عجينة السمبوسة