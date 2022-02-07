كريم جليسوليد المعجزة لتبييض وتفتيح الوجه وإزالة التصبغات والبقع الغامقة من أول أستخدام

خلطة كريم جليسوليد لتفتيح البشرة تعتبر من أقوى الخلطات الطبيعية التي يمكن من خلالها أن نحصل على بشرة بيضاء نقية وصافية وتكون مشرقة وجذابة فيمكن من خلال إستخدام هذه الخلطة أن نعالج جميع المشكلات التي تتعلق بالبشرة ويكون لها تاثير سلبي على نفسية أي فتاة، ومن أهم هذه المشكلات هي إسمرار الوجه ووجود البقع الداكنة والتصبغات، وأيضا الرؤوس السوداء ووجود خلايا الجلد الميتة المتراكمة على البشرة والتي تعطي لها ملمس خشن غير مرغوب فيه وكذلك مشكلة الهالات السوداء وحب الشباب والتجاعيد وأيضا الخطوط الرفيعة.

فكل هذه الأشياء ممكن أن تجعل المرأة تشعر بالخجل فتقوم بإستخدام مستحضرات التجميل لإخفائها ولكنها غير قادرة على علاج مشكلة واحدة منهم، فهي قد تساعد على إخفائها لعدة ساعات قليلة فقط وبعد ذلك يختفي آثار مستحضرات التجميل وتظهر المشكلة التي نرغب في إخفائها، فتلجأ معظم الفتيات إلى إستخدام الكريمات المتخصصة في تبييض البشرة الداكنة ولكنها ضارة جدا علي الجلد بسبب إحتوائها على مواد غير مناسبة تسبب إلتهابات بالبشرة.

مكونات خلطة كريم جليسوليد لتفتيح البشرة

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من كريم جليسوليد.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم جونسون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الأطفال.

طريقة عمل خلطة كريم جليسوليد لتبييض لتفتيح البشرة