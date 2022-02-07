خلطة سحرية لتبييض البشرة والرقبة وإزالة السواد والتصبغات نهائياً سواد سنين هيروح في ثواني

تبحث العديد من الفتيات عن بعض الطرق والإستخدامات التي تعمل على تفتيح الوجه بالإضافة إلى منطقة الرقبة لأن هذه المناطق من أكثر المناطق التي تسبب العديد من المشكلات لدى كثير من الفتيات والسيدات، وقد ينتج إسمرار لون الرقبة والبشرة إلى عدم إستخدام المقشرات وعدم المدلومة على النظافة بإستمرار وغيرها من الأسباب الأخرى المتعددة والتي ينتج عنها ظهور الرقبة والوجه باللون الغير المرغوب والذي يسبب العديد من المشكلات للكثير من هؤلاء الفتيات بالإضافة إلى العديد من المواقف المحرجة التي يوضعون بها هؤلاء الفتيات نتيجة هذه المشكلة.

وتوجد هناك العديد من الحلول التي يلجأ إليها العديد من الفتيات والسيدات نتيجة هذه المشكلة مثل لجوئهم إلى الحل الشائع وهو إستخدام العديد من خلطات الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة والرقبة ويرجع السبب في ذلك هو إحتواء هذه الكريمات على العديد من المواد الكيميائية الضارة التي تعمل على تهيج الجلد وظهور البقع الحمراء التي تبدو في الجلد بشكل غير مرغوب لذلك على أي فتاة تقوم بإستخدام هذه الكريمات عليها بأن تتجنب كل هذه الإستخدامات الضارة.

مكونات طريقة خلطة لتفتيح البشرة والرقبة

خمسة ملاعق كبيرة فقط من السكر الخشن.

ثلاث ملاعق كبيرة فقط من القهوة.

ملعقتان إثنان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان إثنان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان إثنان كبيرتان فقط من الحليب السائل.

طريقة التحضير