بديل الصبغة.. صبغه النسكافية الخارقة للشعر للحصول على لون بني ساحر بدون مواد كيماوية

بديل الصبغة.. صبغه النسكافية الخارقة للشعر للحصول على لون بني ساحر بدلًا من الصبغات الجاهزة والغير مضمونة، تعرفي على طريقة صبغ الشعر بالنسكافية والكاكاو، فالمرأة لا تلجأ إلى صبغ شعرها لإخفاء الشعر الأبيض فقط وإنما تلجأ إلى الصبغة كنوع من أنواع التغيير في شكلها ومظهرها، ولكن الصبغات الجاهزة غير آمنة تمامًا على الشعر فهي غنية بالمواد الكيميائية الضارة بالشعر والتي قد تؤدي بضرره والتأثير بشكل سلبي عليه، كما أن الألوان التي تعطيها للشعر ليست ألوان طبيعية كالتي تعطيها الوصفات الطبيعية كالنسكافيه والحناء والكاكاو والقهوة.

صبغه النسكافية الخارقة للشعر للحصول على لون بني ساحر

تعددت طرق استخدام النسكافيه لصبغ الشعر وتمت إضافة أكثر من مكون له للحصول على لون مختلف وسنوضح كل طريقة على حد:-

1. طريقة صبغ الشعر بخليط الكاكاو والنسكافيه

مكونات الطريقة:-

ملعقتان كبيرتان من النسكافيه.

ملعقة كاكاو مسحوق.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

قطرات زيت السمسم.

علبة أكسجين كبيرة.

خطوات التحضير:-

قومي بخلط كل المكونات جيدًا حتى تتجانس وتصبح طرية القوام.

وزعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة على الشعر ثم اشطفي شعرك بالماء والشامبو.

هذه الطريقة مناسبة للحصول على شعر بني لامع.

2. صبغة النسكافيه مع الكركم

مكونات الطريقة:-

ملعقتان كبيرتان نسكافيه مطحون.

ملعقة كركم مطحون.

زيت زيتون.

خطوات التحضير:-

هذه الطريقة للحصول على الشعر البني الطبيعي وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:-

قومي بخلط المكونات ثم قسمي شعرك إلى أربع أجزاء وقومي بوضع كمية على كل جزء بالتساوي.

ارفعي رأسك كحكة بعد أن تصففيه وغطيه بغطاء الرأس لمدة ساعة كاملة.

بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء والشامبو ويمكنك اتباع الطريقة مرتين في الأسبوع لمدة شهر كامل.

3. وصفة النسكافيه المركز

مكونات الطريقة:-

ربع كوب كبير من النسكافيه المركز.

كوب ماء فاتر كبير.

خطوات التحضير:-