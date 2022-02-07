وصفة معجزة لتبييض الوجه والرقبة وإزالة الجلد الميت والأسمرار وحب الشباب من أول أستخدام

تطلق كلمة النخالة على القشور الخارجية لحبوب القمح والشعير وتنتج المخالفة من عملية طحن الحبوب وتكون النخالة جزءاً خارجياً عن الحبوب وليست من ثمرة القمح أو الشعير، ويتم إنتاج النخالة داخل مطاحن الحبوب وتباع النخالة منفصلة عن الحبوب وتحتوي النخالة على قيمة غذائية عالية ومفيدة جداً للصحة العامة والنخالة غنية جداً بالألياف ويصنع من النخالة خبز خاص يطلق عليه خبز النخالة، وتساعد النخالة كثيراً في فقدان الوزن كما تستعمل النخالة كغذاء للحيوانات وسوف نتعرف سوياً من خلال هذا المقال القادم على أهم الاستخدامات الجمالية للنخالة.

فوائد النخالة للبشرة

تضم النخالة على العديد من العناصر الغذائية والخصائص التي تعمل على علاج مشاكل البشرة كما تقوم النخالة بتفتيح البشرة وتجعل البشرة نضرة وصحية وسوف نذكر الفوائد الكثيرة للبشرة مثل، تساعد النخالة في تفتيح البشرة وتبييضيها وتقوم أيضاً بإزالة البقع والبثور منها وتجعل البشرة ذات حيوية إشراق ونضارة، كما تساعد النخالة في علاج حب الشباب وتقلل دهون البشرة وتقضي على الرؤوس السوداء التي تظهر في الوجه وخصوصاً في فترة المراهقة لذلك تعد النخالة من افضل الأشياء التي تهتم بالبشرة.

علاج حب الشباب

نقوم بضع كمية من النخالة المطحونة داخل إناء ثم تنقع النخالة بالماء لمدة يوم كامل ثم نغلي مزيج النخالة والماء على النار متوسطة لمدة خمس عشرة دقيقة.

ثم نقوم بتصفية الخليط جيداً ويترك المزيج حتى يبرد تماماً وبعد ذلك وضع خليط النخالة داخل عبوة نظيفة ويتم حفظها داخل الثلاجة.

ثم يستخدم كغسول يومي للوجه حتى يتم التخلص من حبوب الشباب نهائياً.

تفتيح البشرة

نقوم بوضع ملعقة من النخالة ونصف ملعقة من الحليب الجاف مع وضع كمية قليلة من الملح ونقوم بخلط هذه المكونات جيداً مع القليل من الماء حتى يصبح لدينا خليط متماسك ومتجانسه.

وبعد الإنتهاء من تحضير الخليط نقوم بفرد الخليط على الوجه ثم يفرك الوجه بحركة دائرية برفق مع مراعاة التركيز على المناطق الدهنية.

ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر جيداً وبعدها يجب استخدام كريم مرطب للعناية بالبشرة الحساسة.

استخدام النخالة للبشرة الحساسة